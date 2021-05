Kdo je Roman Protaševič? Beloruski disident, zaradi katerega so beloruske oblasti ugrabile letalo

Avtoritativni beloruski režim Aleksandra Lukašenka je v nedeljo sprožil mednarodni škandal zaradi ugrabitve potniškega letala družbe Ryanair, katerega cilj je bil aretiranje novinarja Romana Protaševiča. Ta se je kasneje iz zapora oglasil v videoposnetku, kjer je zatrdil, da policija z njim lepo ravna in priznal kazniva dejanja, za katera mu grozi do 15 let zapora. Kdo pa je moški, čigar aretacija je na noge dvignila celotno mednarodno skupnost?

Belorus Roman Protaševič je trenutno v zaporu v Minsku, potem ko je bilo v nedeljo potniško letalo družbe Ryanair prisilno preusmerjeno, tako da je namesto v Vilni pristalo v Minsku. V ponedeljek pozno zvečer se je pojavil v posnetku, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, predvajali pa so ga tudi na državni televiziji. V videu, za katerega ni znano, kje je bil posnet, pravi, da "stoji za lanskimi protesti in neredi v Minsku" in "v zvezi s tem sodeluje z oblastmi".

Na posnetku še pravi, da je v zaporu "dobro obravnavan" in da so poročila o srčnih težavah, za katerimi naj bi trpel, lažna. "Policisti ravnajo z mano popolnoma korektno in v skladu z zakonom. Trenutno še naprej sodelujem s preiskovalci in priznavam organizacijo množičnih protestov v Minsku." Glede na to, da je bil Protasevič po mnenju drugih potnikov na letalu takoj po pristanku v Minsku na silo aretiran in je sedaj pod nadzorom beloruske policije, se ugiba, da je zelo verjetno, da je bilo priznanje izsiljeno. Takoj so se odzvali njegovi zavezniki, saj da je izjavo podal pod pritiskom. "Tako je videti Roman, ko je pod psihološkim in moralnim pritiskom. Zahtevam takojšnjo izpustitev Romana in vseh političnih zapornikov," je tvitnila vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska. Potnica na letalu Ryanair, Monika Simkiene, je dejala, da je med preusmeritvijo leta v Minsk videla, da je gospod Protasevič paničen. "Pravkar se je obrnil k nam in dejal, da mu grozi smrtna kazen," je dejala za tiskovno agencijo AFP. Po pristanku letala v Minsku je bila aretirana tudi njegova punca 23-letna Sofia Sapega. Je ruska državljanka in študentka prava na Evropski univerzi za humanistiko v Litvi.

icon-expand Roman Protaševič na enem od protivladnih protestov v Minsku. FOTO: AP

Aretacija Protaševiča je na noge dvignila tako EU kot tudi ZDA. Mednarodna skupnost je Belorusijo obtožila ugrabitve letala, voditelji članic EU so v Bruslju pozvali k prepovedi prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabo evropskih letališč. Prav tako so pozvali letalske družbe v EU, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo, in se zavzeli za takojšnjo izpustitev beloruskega novinarja Romana Protaseviča. Belorusija zanika obtožbe, da je naredila kar koli kar bi bilo v navzkrižju z mednarodnimi predpisi.

Kdo pa je Roman Protaševič, zaradi katerega je izbruhnil ta veliki mednarodni škandal? Protaševič je 26-letni novinar, fotoreporter in bloger, ki že vrsto let sodeluje v protestih proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku. Avtoritarni vodja je na oblasti že 27 let. Ohranil je državni nadzor nad večino gospodarstva, s cenzuro po sovjetskem slogu in policijo, ki je pretepla številne protestnike. Aretirani Belorus je soustanovitelj, skupaj s Stepanom Putilom, in nekdanji urednik Nexteja, kanala, ki je pozorno spremljal lanske proteste proti Lukašenku v Belorusiji. Številni državljani so se več mesecev zbirali na ulica in Lukašenka pozivali k odstopu in mu očitali, da je ukradel volitve. Nexta Live, ki vsebino objavlja prek platforme za sporočanje Telegram, ki ima več kot milijon naročnikov, je podrobno spremljala proteste. Sedež medija je na Poljskem.

Telegram je varna aplikacija za pošiljanje sporočil za pametne telefone - to je bil eden redkih načinov, prek katerega so se beloruski disidenti lahko organizirali, saj so oblasti med lanskimi velikimi protesti močno zatirale neodvisne medije in blokirale opozicijske spletne strani. Kanal je odkrito sovražen do Lukašenka in je imel pomembno vlogo pri usklajevanju in vodenju protestov in pošiljanju fotografij in informacij v svet o protestih lanskega leta. Posnetke, ki jih je objavila Nexta, in ki so prikazovali, kako je policija s silo obračunavala s protestniki, so uporabili mednarodni mediji, ki jim beloruske oblasti takrat niso dovolile vstopa v državo. Na vprašanje BBC-ja, ali je bila Nexta protestno središče ali medij, je Protasevič dejal:"Težko je reči, kdo smo. Mislim, da smo predvsem Belorusi, ki bi radi prišli domov in živeli v svobodni državi brez diktature."

icon-expand Preusmerjeno Ryanairovo letalo, na krovu katerega je bil Protaševič FOTO: AP

Beloruska vlada je nato Nexto razglasila za teroristično organizacijo, ki da je zagovarjala strmoglavljenje Lukašenkove vlade. Novembra lani je Protaševič na Twitterju objavil kopijo uradnega beloruskega seznama teroristov, na katerem je bilo tudi njegovo ime. Navaja, da je bil obtožen organizacije množičnih nemirov med delom v Nexti. Če bo na beloruskem sodišču obsojen zaradi terorizma, ga čaka smrtna kazen. Poleg tega, da je obtožen terorizma, ga obtožujejo še spodbujanja javnih neredov in družbenega sovraštva, za kar mu grozi do 15 let zapora. Protasevič zdaj dela za drug Telegramov kanal Belamova. Zanj je pričel pisati, potem ko so beloruske oblasti junija 2020 aretirale blogerja Igorja Losika. Protaševič je leta 2019 iz Belorusije pobegnil na Poljsko, potem ko je bil aretiran njegov prijatelj Vladimir Čudencov. Na Poljskem je zaprosil za politični azil. Trdil je, da so prisluškovali njegovemu mobilnemu telefonu in da mu sledijo na vsakem koraku. Kmalu so se na Poljsko preselili tudi njegovi starši. Pozneje se je preselil v Vilno, glavno mesto Litve, kjer ima sedež opozicijska voditeljica Tihanovska. Protaševič je bil že kot najstnik znan kot upornik, izključen je bil iz srednje šole zaradi sodelovanja na protestnem shodu leta 2011, kasneje pa tudi s študija novinarstva na minski državni univerzi. Med drugim je delal za belorusko izdajo Radia Svobodna Evropa in kot fotograf za Euroradio.fm, za katere je poročal o srečanju avstrijskega premierja Sebastiana Kurza in beloruskega Sergeja Rumasa v Minsku.