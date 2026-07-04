Kdo je skrivnostna Bratovščina svetega Pija X., ki deluje tudi pri nas?

Prvi večji izziv za papeža Leona XIV., ki si je kot eno svojih prioritet ob izvolitvi postavil enotnost v Katoliški cerkvi: spor z uporniško, ultrakonservativno katoliško skupino. Bratovščina svetega Pija X., ki zavrača reforme oziroma modernizacijo Cerkve, je kljub izrecnemu nasprotovanju svetega očeta na jugozahodu Švice posvetila štiri nove škofe – dva iz Francije, enega iz ZDA in enega iz Švice. Večurni obred je potekal pred tisoči vernikov. Papež je to označil za dejanje razkola in izjemno hud greh. 24 ur po slovesnosti so iz Vatikana sporočili, da so iz Katoliške cerkve izobčili vseh šest škofov omenjene skupine, ki so sodelovali pri posvetitvi.

Trume privržencev zloglasne Bratovščine svetega Pija X. so se z vsega sveta zgrinjale v švicarski Ecône, da bi si ogledali po njihovem zgodovinski dogodek. "Mislim, da gre bolj za nujo kot zgolj za praznovanje. To je nujno za Cerkev. Skušamo storiti to, kar Gospod pričakuje od nas," je ob tem dejal eden od prisotnih vernikov. V mednarodnem semenišču omenjene uporniške katoliške skupine so kljub opozorilu in odločnemu nasprotovanju svetega očeta v sredo posvetili štiri nove škofe, da bi si – kot trdijo – zagotovili svoj nadaljnji obstoj. "Obtožujejo nas, da ne ljubimo papeža. Obtožujejo nas, da ga ne spoštujemo. Toda prav zato, ker papeža iskreno ljubimo, ne želimo več gledati, kako je papež ponižan ob lažnih pastirjih in predstavnikih lažnih verstev," je dejal vrhovni predstojnik Bratovščine svetega Pija X. Davide Pagliarani. "Sveti oče se s tem v resnici ne strinja, vendar molil bom k dobremu Bogu, da bodo oblasti v Rimu nekega dne sprejele vrnitev k izročilu Cerkve," medtem meni drugi verujoči. Red, ki naj bi imel okoli 600.000 vernikov, šteje skoraj 1500 duhovnikov, semeniščnikov in drugih članov z duhovnim poklicem. Bratovščina deluje sicer tudi v Sloveniji. "Ustanovljen je bil leta 1970 kot odpor proti liberalizirajočim reformam drugega vatikanskega koncila. Ti duhovniki poveličujejo starodavno latinsko mašo in so zelo tradicionalni v svojem pristopu h katoliški veri," razlaga Nicole Winfield, dopisnica iz Vatikana za Associated Press. "Bratovščino svetega Pija X. spremljam približno tri leta. Sem še zelo nova, vendar mi je zelo všeč njihov način delovanja. Zdi se mi, da sem na varnejši poti v nebesa," pravi ena od vernic. Sveti sedež je včeraj udaril s povračilnimi ukrepi – potezo je označil za shizmatično oziroma dejanje namernega razkola v enotnosti Cerkve in škofe izobčil. "Za nas je to izobčenje brutalno. Nismo izključeni iz Cerkve, preprosto izobčeni smo. To je najhujša kazen, ki nas lahko doleti," pravi predstavnik za odnose z javnostmi Bratovščine svetega Pija X. Marc Andre Mabillard. "Tudi vernike je Vatikan opozoril, da bi lahko tvegali izobčenje, če bi se formalno pridružili tej skupini in obiskovali maše Bratovščine svetega Pija X.," dodaja Winfieldova. Leta 1988 so izobčili pokojnega ustanovitelja bratovščine in štiri škofe, ki jih je posvetil brez dovoljenja tedanjega papeža Janeza Pavla II. A je nato leta 2009 konservativni papež Benedikt XVI. izobčenja odpravil.

Kaj pomeni izobčenje škofov?