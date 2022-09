Kdo je skrivnostna ženska, ki se pojavlja ob Kim Džong Unu?

Prejšnji teden, na primer, je bila ob Kimu med koncertom na prostem, videli pa so jo tudi, ko je nosila papirje med njegovim govorom v parlamentu, v katerem je zatrjeval, da se nikoli ne bo odpovedal jedrskemu orožju. " Običajno nosi torbico, v kateri so najverjetneje predmeti, ki jih severnokorejski voditelj vedno potrebuje ob sebi, kot so telefon, cigarete ali zdravila, " poroča NK News.

Spletna stran NK News s sedežem v ZDA, ki kritično poroča o Severni Koreji, je žensko prvič opazila februarja in jo opazuje vse od takrat. Običajno je oblečena v obleko, nosi očala in črno torbico, poroča Daily Mail.

Ocenjuje se, da je stara med 30 in 40 let. NK News ugiba, da je morda Kimova nova pomočnica in je del ekipe za načrtovanje in organizacijo dogodkov. Bi pa ženska lahko bila tudi Kimova sorodnica. Severnokorejski voditelj naj bi imel vsaj dve polsestri, Kim Sol Song in Kim Čun Song, obe sta bili rojeni v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. NK News poroča, da je Kim Sol Song morda ostala aktivna v vodstvu stranke iz zakulisja, o Kim Čun Song pa je znanega zelo malo.

Dinastija Kim, ki jo je leta 1948 oklical Kim Il Sung, vlada z železno roko že tri generacije in redko imenuje ženske na visoke položaje. Kim Džong Un je sicer to storil – letos je imenoval prvo žensko zunanjo ministrico v državi, 57-letno Choe Son Hui. V javnosti se je pojavil tudi s 44-letno Hyon Song Wol, pop zvezdo, ki naj bi bila njegovo nekdanje dekle. Leta 2018 pa je Kim svoji soprogi Ri Sol Ju podelil naziv "spoštovana prva dama", kar je bil po mnenju analitikov velik dvig njenega političnega statusa.