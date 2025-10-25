Svetli način
Tujina

Kdo je skrivnostni donator, ki je podaril 130 milijonov dolarjev za plače ameriških vojakov?

Washington, 25. 10. 2025 18.59 | Posodobljeno pred 31 minutami

L.M.
10

Ameriškega milijarderja in dolgoletnega podpornika Donalda Trumpa, Timothyja Mellona, so razkrili kot anonimnega donatorja, ki je ameriški vladi podaril 130 milijonov dolarjev (111,6 milijonov evrov) za izplačilo vojaških plač med zaprtjem vlade. Trump je donatorja v četrtek označil za "patriota" in "prijatelja", a njegove identitete ni želel razkriti. Kljub temu sta dva vira, seznanjena z donacijo, potrdila, da gre za Mellona, dediča znane bančne družine Mellon in enega največjih finančnih podpornikov republikanske stranke.

Timothy Mellon, bogati bančni dedič, je v ZDA znan predvsem kot vpliven financer konservativnih gibanj in osebni podpornik nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju The New York Timesa je prav Mellon anonimno doniral 130 milijonov dolarjev (111,6 milijonov evrov), da bi vlada med zaprtjem, ko so številni javni uslužbenci ostali brez plač, lahko izplačala vojaško osebje.

Trump je donacijo javno omenil v četrtek zvečer, vendar ni želel razkriti imena darovalca. "Gre za patriota in velikega ameriškega državljana," je dejal novinarjem, preden je odpotoval v Malezijo. "Ne želi publicitete, kar je v svetu politike precej nenavadno," je še dodal. Bela hiša zadeve ni želela komentirati, Mellona pa novinarjem ni uspelo doseči.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Mellon, vnuk nekdanjega ameriškega finančnega ministra Andrewa W. Mellona, je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših finančnih podpornikov republikanske stranke in Donalda Trumpa. Leta 2024 je Trumpovemu političnemu odboru (super PAC) nakazal kar 50 milijonov dolarjev (skoraj 43 milijonov dolarjev), kar je ena največjih posameznih donacij v ameriški politični zgodovini.

Kljub bogastvu in vplivu Mellon živi precej odmaknjeno življenje v Wyomingu. Poleg Trumpa je finančno podpiral tudi Roberta F. Kennedyja mlajšega, nekdanjega kandidata za predsednika in znanega nasprotnika cepljenja, ter njegovo organizacijo Children's Health Defense.

Timothy Mellon
Timothy Mellon FOTO: AP

Pentagon je potrdil, da je donacijo sprejel v skladu s "pooblastilom za sprejemanje splošnih daril", pri čemer je bilo določeno, da se denar uporabi izključno za izplačilo plač in ugodnosti pripadnikom oboroženih sil, poroča The New York Times. Vendar pa nekateri opozarjajo, da bi takšna donacija lahko predstavljala kršitev t. i. Antideficiency Acta, ki prepoveduje vladnim agencijam sprejemanje prostovoljnih storitev ali sredstev, ki presegajo odobrena proračunska sredstva.

Kolikšen dejanski vpliv bo imela donacija na financiranje plač več kot 1,3 milijona aktivnih pripadnikov ameriške vojske, ostaja nejasno. Po ocenah Kongresnega proračunskega urada znaša skupna višina vojaških nadomestil in plač v Trumpovi proračunski zahtevi za leto 2025 okoli 600 milijard dolarjev (okoli 515 milijard dolarjev). Mellonov prispevek bi torej predstavljal približno 100 dolarjev (85,8 dolarjev) na vojaka.

