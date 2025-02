Kdo je stevardesa, o kateri govori vsa Hrvaška?

"Naše srce je polno ponosa, ko prevažamo naše srebrne rokometaše! Hrvaška reprezentanca po odlični predstavi na poti domov – vzdušje na letalu? Neopisljivo!" so zapisali na profilu Croatia Airlines, kamor so objavili več fotografij.

Srebrni hrvaški rokometaši so med potjo domov na letalu glasno prepevali in proslavljali osvojitev srebra na svetovnem prvenstvu.

Več pozornosti kot celotna ekipa pa je pritegnil selfie, ki ga je posnela stevardesa – svetlolasa lepotica, ki jo je marsikdo zamenjal za hrvaško pevko Jeleno Rozga. Ta je hitro obkrožila družbena omrežja in postala viralna.

Vsem, ki so se spraševali, kdo je čedno dekle, so odgovor priskrbeli na Facebooku Virovitiško-podravske županije. "Na letalu, s katerim so se naši junaki, naši srebrni rokometaši, vračali na Hrvaško, je bila tudi naša Virovitičanka Martina Hokman, stevardesa Croatia Airlines. Idealno za selfie," so zapisali.