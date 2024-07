FBI identificiral moškega, ki je streljal na Trumpa

OGLAS

"Gre za moškega, starega približno 20 let, iz Pensilvanije," je že predhodno poročal Sky News, ki se je pogovarjal s petimi visokimi ameriškimi uradniki, ki delajo znotraj kazenskega pregona in so bili o zadevi obveščeni. Kasneje pa so identiteto strelca potrdili tudi pri FBI. Zvezni preiskovalci so v izjavi zapisali: "FBI je identificiral 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa iz Bethel Parka v Pensilvaniji kot osebo, ki je vpletena v poskus atentata na nekdanjega predsednika Donalda Trumpa 13. julija v Butlerju v Pensilvaniji." Ob tem so dodali, da je preiskava še vedno aktivna.

Moški, ki je ustrelil Donalda Trumpa FOTO: Profimedia icon-expand

Predstavniki tajne službe in FBI so pred tem na skupni novinarski konferenci v podeželskem kraju Butler v Pensilvaniji povedali, da še niso pripravljeni razkriti podrobnosti o atentatorju ali njegovem motivu, ker preiskava še poteka. "Identiteto preverjamo. Motiv pa za zdaj še ni znan," je takrat dejal posebni agent FBI Kevin Rojek. Za identificiranje storilca uporabljajo biometrijo, s katero skušajo preiskovalci potrditi njegovo identiteto, je še dejal ter potrdil, da dogodek obravnavajo kot poskus atentata na Donalda Trumpa. Dejali pa so tudi, da ni dokazov, da bi šlo za kaj drugega kot osamljenega strelca, vendar pa oblasti še vedno preverjajo, ali je napadalec deloval sam. Na tiskovni konferenci je podpolkovnik George Bivens dejal: "Nikakor ne jemljemo za samoumevno, da je šlo za napad volka samotarja." Uradniki so dodali, da se bo preiskava streljanja nadaljevala "dneve, tedne in mesece", prednostna naloga organov pregona pa, da je ugotoviti motiv strelca, ter prav to, ali je bil v poskus atentata vpleten še kdo.

Ameriška tajna služba je po napadu sporočila, da je grožnja nevtralizirana. FOTO: AP icon-expand

Ameriška tajna služba je po napadu sporočila, da je grožnja "nevtralizirana" ter da je napadalec mrtev. Videoposnetki, ki krožijo na spletu, prikazujejo moškega v kamuflažnih oblačilih, ki leži na vrhu strehe, ob sebi pa ima orožje. Oseba za kamero pravi: "Tam lahko vidite tipa. Mislim, da so ga udarili. Moški ... videti je mrtev." Sky News si je ogledal prizorišče in slike družbenih medijev. Razdalja med Trumpom in osebo na strehi je približno 150 metrov.

Lokacija strelca na shodu FOTO: NY Times Google earth icon-expand

Trump je bil sredi političnega govora, ko so odjeknili streli, ki so prisotnim zveneli kot poki petard. Televizijski posnetki kažejo, da se je nenadoma prijel za desno uho in se vrgel na tla. Nanj so se vrgli pripadniki tajne službe. Ko so ga spravili na noge, jih je zaprosil, naj mu dovolijo, da najde svoje čevlje, nato pa se je obrnil k množici, dvignil pest in večkrat vzkliknil: "Borba, borba, borba!"