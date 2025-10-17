Svetli način
Kdo je ukradel smrdljivi mrtvaški cvet?

Dortmund, 17. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Nuša Dekleva
Smradu se običajno poskušamo izogniti. A pri mrtvaškem cvetu, rastlini, ki diši po česnu in smrdljivih sirih, je zgodba popolnoma drugačna. Da bi ga videli, ljudje čakajo v vrstah, njegovo redko cvetenje pa prek spletnega prenosa v živo spremlja skoraj dva milijona ljudi. Primerek po imenu David pa so celo ukradli iz dortmundskega botaničnega vrta. Kdo bi si želel v stanovanju rastlino, ki smrdi huje kot gnile ribe?

