Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Kdo je umoril nekdanjega vodjo ukrajinskega sveta za nacionalno varnost?

Lviv, 30. 08. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
16

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je bil v mestu Lviv umorjen nekdanji vodja Sveta za nacionalno varnost Andrij Parubij. Sporočil je še, da je stekla intenzivna preiskava. Parubij naj bi padel pod več streli, morilec, ki se je izdajal za dostavljavca hrane, pa je pobegnil na električnem kolesu.

Andrij Parubij
Andrij Parubij FOTO: AP

"Ukrajinski notranji minister Ihor Klimenko in generalni tožilec Ruslan Kravčenko sta pravkar poročala o prvih znanih okoliščinah grozljivega umora v Lvovu. Andrij Parubij je bil ubit. Moje sožalje njegovi družini in bližnjim," je na družbenem omrežju zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Domnevni morilec Parubija
Domnevni morilec Parubija FOTO: Telegram

Po poročanju ukrajinskih medijev je bil Parubij ustreljen osemkrat, morilec, ki je bil 'zamaskiran' v dostavljaca hrane, pa se je odpeljal na električnem kolesu.

Parubij je bil eden od voditeljev 'Majdanske revolucije', ki je leta 2014 odnesla predsednika Viktorja Janukoviča

andrij parubij umor ukrajina
Naslednji članek

Budour Hassan: Nekateri so se sprijaznili z umiranjem, a prosijo, da ne bi umrli lačni

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
30. 08. 2025 12.24
-1
Smešno . zelenski ga je dal likvidirat.preveč je vedel
ODGOVORI
0 1
Bolfenk2
30. 08. 2025 12.22
+3
Ukrainski režim se je začel pobijati med seboj, sedaj ko izgubljajo vojno. Treba odstraniti vse tiste, ki preveč vedo o njihovih zločinih.
ODGOVORI
4 1
Thor
30. 08. 2025 12.20
+3
zeleni odstranjuje svoje nasprotnike krivec je spet putin
ODGOVORI
5 2
Aijn Prenn
30. 08. 2025 12.19
+2
Tole ni bilo po rusko. Ni padel skozi okno, ni pojedel pokvarjene klobase, ni popil "obogatenega" čaja... Tole so naredili domači.
ODGOVORI
4 2
Akuster
30. 08. 2025 12.17
-5
Rusija pospravlja drugače misleče in to v tuji državi....
ODGOVORI
1 6
galeon
30. 08. 2025 12.07
+5
Zakaj pa je nekdanji? A Zelencu ni bil všeč?. Odgovor je jasen.
ODGOVORI
7 2
300 let do specialista
30. 08. 2025 12.07
+4
A bomo ugibali ali napisali, kdo je dežurni krivec že 3 leta?
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189