Kdo je umoril nekdanjega vodjo ukrajinskega sveta za nacionalno varnost?

"Ukrajinski notranji minister Ihor Klimenko in generalni tožilec Ruslan Kravčenko sta pravkar poročala o prvih znanih okoliščinah grozljivega umora v Lvovu. Andrij Parubij je bil ubit. Moje sožalje njegovi družini in bližnjim," je na družbenem omrežju zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Po poročanju ukrajinskih medijev je bil Parubij ustreljen osemkrat, morilec, ki je bil 'zamaskiran' v dostavljaca hrane, pa se je odpeljal na električnem kolesu.
Parubij je bil eden od voditeljev 'Majdanske revolucije', ki je leta 2014 odnesla predsednika Viktorja Janukoviča.
