Kdo je umoril nekdanjega vodjo ukrajinskega sveta za nacionalno varnost?

"Ukrajinski notranji minister Ihor Klimenko in generalni tožilec Ruslan Kravčenko sta pravkar poročala o prvih znanih okoliščinah grozljivega umora v Lvovu. Andrij Parubij je bil ubit. Moje sožalje njegovi družini in bližnjim," je na družbenem omrežju zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski .

Po poročanju ukrajinskih medijev je bil Parubij ustreljen osemkrat, morilec, ki je bil 'zamaskiran' v dostavljaca hrane, pa se je odpeljal na električnem kolesu.

Parubij je bil eden od voditeljev 'Majdanske revolucije', ki je leta 2014 odnesla predsednika Viktorja Janukoviča.