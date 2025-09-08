Fantomski voznik formule na avtocesti: češki policisti so ga našli

V nedeljo zjutraj se je pojavil videoposnetek, ki prikazuje rdeč dirkalnik, ki vozi po češki avtocesti D4 in se ustavlja, da bi natočil gorivo.

Voznika, 51-letnega moškega, so aretirali na njegovem domu in ga pridržali, potem ko je na kratko zavrnil izstopiti iz vozila.

Videoposnetek, ki so ga posneli lokalni mediji, ga prikazuje, kako sedi v avtomobilu pred svojo garažo, se prepira s policisti in govori, da vdirajo na zasebno lastnino, kot poroča češka TV Nova.

Sčasoma je popustil in privolil v odhod na policijsko postajo na zaslišanje, še vedno pa je nosil svojo rdečo dirkaško opremo in čelado. Po poznejših poročilih medijev je ob prihodu zavrnil odgovor na kakršna koli vprašanja.