Tujina

Fantomski voznik formule na avtocesti: češki policisti so ga našli

Praga, 08. 09. 2025 06.20 | Posodobljeno pred 11 minutami

Policija na Češkem je končno aretirala voznika dirkalnika formule 1, ki so ga od leta 2019 večkrat opazili na avtocesti. Rdečemu dirkalniku Ferrarijeve barve so sledili do posesti v vasi Buk, približno 60 km jugozahodno od Prage, potem ko so ga nazadnje prijavili policiji.

V nedeljo zjutraj se je pojavil videoposnetek, ki prikazuje rdeč dirkalnik, ki vozi po češki avtocesti D4 in se ustavlja, da bi natočil gorivo.

Voznika, 51-letnega moškega, so aretirali na njegovem domu in ga pridržali, potem ko je na kratko zavrnil izstopiti iz vozila.

Videoposnetek, ki so ga posneli lokalni mediji, ga prikazuje, kako sedi v avtomobilu pred svojo garažo, se prepira s policisti in govori, da vdirajo na zasebno lastnino, kot poroča češka TV Nova.

Sčasoma je popustil in privolil v odhod na policijsko postajo na zaslišanje, še vedno pa je nosil svojo rdečo dirkaško opremo in čelado. Po poznejših poročilih medijev je ob prihodu zavrnil odgovor na kakršna koli vprašanja.

Voznikov sin je lokalnim medijem povedal, da je hišo obkolilo več deset policijskih avtomobilov in helikopter, kar je bil po njegovih besedah prevelik odziv "na domnevni prometni prekršek", kot je poročal BBC.

Policiji je prvič uspelo govoriti s fantomskim voznikom formule leta 2019, ko so se na spletu začele pojavljati slike in videoposnetki avtomobila na avtocesti.

Izsledili so vozilo in zaslišali njegovega lastnika, ki je zanikal, da bi ga kdaj vozil po avtocesti. Ni jasno, ali je to ista oseba, ki jo je policija zdaj aretirala.

Ker je voznik na videoposnetkih in fotografijah nosil čelado, ga ni bilo mogoče identificirati in policija ni mogla nadaljevati z zadevo.

Ne glede na natančno poreklo avtomobila se lastnik zdaj sooča z globo za vožnjo vozila po avtocesti brez žarometov, smernikov ali registrskih tablic, vozniško dovoljenje pa mu lahko začasno odvzamejo.

