Kdo je Vučiću svetoval, naj na volilno noč umakne policijo z ulic?

Denise De Hauwere je v intervjuju za televizijo Insider poudarila, da Bruselj ni pasivno opazoval dogodkov v Srbiji pred parlamentarnimi volitvami 25. oktobra ter tudi na sam dan volitev. Takrat so oblasti okoli stavbe predsedstva in Republiške volilne komisije razporedile veliko število pripadnikov varnostnih sil, kar je v Bruslju še okrepilo strah pred morebitnimi konflikti. "Verjetno ste že slišali, da je Vučić po zaslugi Evropske unije umaknil vojake in policiste iz Pionirskega parka. Unija je nanj pritiskala, da ne bi začel nečesa, kar bi se lahko končalo z državljansko vojno. To kaže, da EU zelo pozorno spremlja dogajanje," je dejala nekdanja veleposlanica, ki je v Beogradu službovala od leta 2006 do 2011, piše net.hr. De Hauwere je o obdobju po volitvah in oblikovanju nove vlade dejala, da je Evropska unija pripravljena pomagati Srbiji, vendar bi morala biti prednostna naloga vzpostavitev delujočih institucij, ohranitev gospodarstva in politične stabilnosti. "Zdaj ni čas za maščevanje ali obračun s političnimi nasprotniki, temveč za reformo institucij. Evropska unija je tukaj in je pripravljena pomagati," je dejala. Študentskemu gibanju je čestitala za pogum, državljanom, ki so ga podprli, pa za vztrajnost. Ocenila je, da dogodki v Srbiji kažejo, da je demokracija še živa, in še posebej poudarila dejstvo, da je študentsko gibanje delovalo brez enega osrednjega vodje, a s številnimi sposobnimi posamezniki.

"Bruselj si je leta zatiskal oči"

Nekdanja veleposlanica se je sklicevala tudi na kritike, da je bila Evropska unija v času vladavine Srbske napredne stranke preveč naklonjena Aleksandru Vučiću. Priznala je, da je Bruselj dal prednost regionalni stabilnosti pred težavami v delovanju srbskih institucij. Pojasnila je, da je Srbija zaradi svojega političnega in gospodarskega pomena ključna za stabilnost celotnega Zahodnega Balkana. Vendar pa je po njenem mnenju takšen pristop Vučiću omogočil, da je evropske politične in gospodarske interese izkoristil za ohranitev moči in vpliva. Opozorila je na povezave Srbske napredne stranke z Evropsko ljudsko stranko (EPP), najmočnejšo politično skupino v Evropskem parlamentu, kateri pripada tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen in Aleksandar Vučić FOTO: AP

"Težava je bila v njegovih tesnih povezavah z EPP v Bruslju, saj je SNS še vedno pridružena članica te politične skupine. To mu je zagotavljalo zaščito. Zgodilo se je, da je manipuliral srbsko ljudstvo, pa tudi Evropsko unijo," je dejala De Hauwere. Po njenih besedah se je Vučić vsakič, ko je pritisk Bruslja postal prevelik ali ko je Evropska komisija zagrozila z zadržanjem finančnih sredstev, strinjal z omejenimi pravnimi reformami. To je evropskim institucijam dalo vtis, da Srbija napreduje na poti do članstva. Ob vrnitvi v domovino je nato Vučić po besedah nekdanje veleposlanice obrnil ploščo in državljanom EU predstavljal kot institucijo, ki Srbije ne razume in ji zaradi lastnih interesov nalaga pogoje.

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