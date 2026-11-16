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Kdo je Vučiću svetoval, naj na volilno noč umakne policijo z ulic?

Beograd, 16. 11. 2026 17.07 pred 36 minutami 4 min branja 1

Avtor:
M.V.
Varnostne priprave na povolilno noč

Nekdanja belgijska veleposlanica v Beogradu Denise de Hauwere trdi, da je Aleksandar Vučić na volilno noč umaknil vojsko in policijo iz Pionirskega parka pod pritiskom Evropske unije, kjer so se zbali, da bi poteze srbskih oblasti lahko povzročile konflikte z nepredvidljivimi posledicami in se celo spremenile v državljansko vojno.

Denise De Hauwere je v intervjuju za televizijo Insider poudarila, da Bruselj ni pasivno opazoval dogodkov v Srbiji pred parlamentarnimi volitvami 25. oktobra ter tudi na sam dan volitev. Takrat so oblasti okoli stavbe predsedstva in Republiške volilne komisije razporedile veliko število pripadnikov varnostnih sil, kar je v Bruslju še okrepilo strah pred morebitnimi konflikti.

"Verjetno ste že slišali, da je Vučić po zaslugi Evropske unije umaknil vojake in policiste iz Pionirskega parka. Unija je nanj pritiskala, da ne bi začel nečesa, kar bi se lahko končalo z državljansko vojno. To kaže, da EU zelo pozorno spremlja dogajanje," je dejala nekdanja veleposlanica, ki je v Beogradu službovala od leta 2006 do 2011, piše net.hr.

De Hauwere je o obdobju po volitvah in oblikovanju nove vlade dejala, da je Evropska unija pripravljena pomagati Srbiji, vendar bi morala biti prednostna naloga vzpostavitev delujočih institucij, ohranitev gospodarstva in politične stabilnosti. "Zdaj ni čas za maščevanje ali obračun s političnimi nasprotniki, temveč za reformo institucij. Evropska unija je tukaj in je pripravljena pomagati," je dejala.

Študentskemu gibanju je čestitala za pogum, državljanom, ki so ga podprli, pa za vztrajnost. Ocenila je, da dogodki v Srbiji kažejo, da je demokracija še živa, in še posebej poudarila dejstvo, da je študentsko gibanje delovalo brez enega osrednjega vodje, a s številnimi sposobnimi posamezniki.

"Bruselj si je leta zatiskal oči"

Nekdanja veleposlanica se je sklicevala tudi na kritike, da je bila Evropska unija v času vladavine Srbske napredne stranke preveč naklonjena Aleksandru Vučiću. Priznala je, da je Bruselj dal prednost regionalni stabilnosti pred težavami v delovanju srbskih institucij.

Pojasnila je, da je Srbija zaradi svojega političnega in gospodarskega pomena ključna za stabilnost celotnega Zahodnega Balkana. Vendar pa je po njenem mnenju takšen pristop Vučiću omogočil, da je evropske politične in gospodarske interese izkoristil za ohranitev moči in vpliva.

Opozorila je na povezave Srbske napredne stranke z Evropsko ljudsko stranko (EPP), najmočnejšo politično skupino v Evropskem parlamentu, kateri pripada tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen in Aleksandar Vučić
Ursula von der Leyen in Aleksandar Vučić
FOTO: AP

"Težava je bila v njegovih tesnih povezavah z EPP v Bruslju, saj je SNS še vedno pridružena članica te politične skupine. To mu je zagotavljalo zaščito. Zgodilo se je, da je manipuliral srbsko ljudstvo, pa tudi Evropsko unijo," je dejala De Hauwere.

Po njenih besedah se je Vučić vsakič, ko je pritisk Bruslja postal prevelik ali ko je Evropska komisija zagrozila z zadržanjem finančnih sredstev, strinjal z omejenimi pravnimi reformami. To je evropskim institucijam dalo vtis, da Srbija napreduje na poti do članstva. Ob vrnitvi v domovino je nato Vučić po besedah nekdanje veleposlanice obrnil ploščo in državljanom EU predstavljal kot institucijo, ki Srbije ne razume in ji zaradi lastnih interesov nalaga pogoje.

"EU ne zahteva srbskega priznanja Kosova"

Eden glavnih razlogov, zakaj je Bruselj toleriral razmere v Srbiji, je bilo vprašanje Kosova. De Hauwere meni, da se je Vučić leta predstavljal kot edini politik, ki je sposoben doseči zavezujoč sporazum s Kosovom, s čimer je evropske institucije prepričal, da je njegovo sodelovanje nujno za preprečitev nove regionalne krize.

Poudarila je tudi, da Evropska unija ne zahteva formalnega priznanja neodvisnosti Kosova od Srbije, kar se po njenih besedah srbskim državljanom že leta napačno predstavlja. Spomnila je, da niti znotraj same Unije ni enotnega stališča o tem vprašanju, ker pet držav članic ne priznava Kosova.

Kot dodaten razlog za evropsko zadržanost je navedla strah, da bi lahko pretiran pritisk na Beograd ali zavrnitev finančne pomoči Srbijo še bolj zbližala z Rusijo in Kitajsko.

De Hauwere je poudarila, da je Evropska unija največji vlagatelj v Srbiji, njen največji ponudnik finančne pomoči in najpomembnejši gospodarski partner. Meni, da državljani niso bili dovolj obveščeni o obsegu evropske pomoči, medtem ko so bili prispevki Rusije in Kitajske redno izpostavljeni na javnih panojih.

Zaradi tega je, je zaključila, priljubljenost Evropske unije v Srbiji sčasoma znatno upadla, zaupanje državljanov pa je bilo okrnjeno.

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Delavec_Slo
16. 11. 2026 17.43
KAKE VEZE IMA TOLE SLOVENIJO!!!
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