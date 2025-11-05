Kdo je Zohran Mamdani?

New York je odločil - za župana so izbrali 34-letnega državnega kongresnika iz vrst demokratov Zohrana Mamdanija. Novi newyorški župan, ki sebe označuje za demokratičnega socialista, bo tudi najmlajši župan New Yorka v zadnjih stotih letih, prvi iz generacije milenijcev in prvi musliman na tem položaju. Njegov hiter politični vzpon je očaral ameriško politiko, volivci pa so podprli tudi njegovo ozadje priseljenca v ZDA. Že od začetka je veljal za prepričljivega favorita volivcev, kar je skušal na več načinov - celo s podporo drugega demokrata in grožnjami New Yorku - omajati tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Največje mesto v Združenih državah Amerike ima novega župana. Zohran Mamdani se je rodil 18. oktobra 1991 v Kampali v Ugandi kot sin univerzitetnega profesorja indijskega rodu Mahmooda Mamdanija in cenjene indijsko-ameriške filmske ustvarjalke Mire Nair. Družina se je, ko je bil star pet let, preselila v Južno Afriko, dve leti kasneje pa v ZDA, v New York. 34-letnik ima dvojno državljanstvo Ugande in ZDA. Obiskoval je Bronx High School of Science in kasneje diplomiral iz afriških študij na Bowdoin College, kjer je soustanovil kampusno podružnico organizacije Students for Justice in Palestine. Mamdani svojo vzgojo opisuje kot "privilegirano", a ob tem priznava, da ta vseeno ne predstavlja tipične newyorške izkušnje.

Na torkovih volitvah je Mamdani glede na začasne izide po 91 odstotkih preštetih glasovnic prejel 50,4 odstotka glasov, njegov glavni tekmec Cuomo 41,6 odstotka, republikanec Curtis Sliwa pa zgolj sedem odstotkov.

Mamdani bo prvi muslimanski župan New Yorka in prvi južnoazijskega rodu. Svojo identiteto je po poročanju britanskega BBC izkoristil za pridobivanje podpore v raznolikem mestu, med drugim je v okviru kampanje objavil videoposnetke, v katerih govori v urdujščini in španščini. Mamdani je tudi najmlajši župan New Yorka v zadnjih stotih letih in prvi iz generacije milenijcev. Za najmlajšega newyorškega župana sicer velja Hugh J. Grant, ki je mesto vodil med letoma 1889 in 1892 ter je bil ob prisegi za prvi mandat star 31 let.

Nekdanji raper, ki je kampanjo zasnoval na delavskem razredu

Kdo pa je bil pred vstopom v politiko? Muslimanski politik je navijač več športnih ekip, vključno z ekipami New York Mets (baseball), New York Giants (ameriški nogomet) in angleško nogometno ekipo Arsenal, ter velik ljubitelj hip-hopa. Pred svojim političnim udejstvovanjem je bil skladatelj in producent rap glasbe, ki so ga poznali pod imenom "Mr. Cardamom". Njegovi nasprotniki so slednje večkrat izrabili za napad proti njegovi kandidaturi. Tako se je na primer med protioglaševalsko kampanjo znašla tudi njegova fotografija iz videospota "Nani", v katerem se Mamdani poklanja svoji babici in južnoazijski kulturi New Yorka ter v katerem je brez majice, oblečen le v predpasnik.

A številni drugi so opozorili tudi, da je njegova raperska kariera posredno pomagala njegovi kampanji, saj se je znal soočiti z negativno sliko samega sebe ter "sramoto", poroča CNN. Delal je tudi kot svetovalec za stanovanjska vprašanja, zato niti ni tako nenavadno, da je kot eno od osrednjih točk svoje županske kampanje zastavil prav stanovanjsko problematiko v New Yorku. Obljubil je namreč, da bo najdražje mesto v državi postalo dostopno svojemu delavskemu razredu.

Mamdani je tako v svoji kandidaturi predlagal brezplačno uporabo javnih avtobusov in zagotavljanje univerzalnega otroškega varstva z obdavčitvijo bogatih, trgovine z nizkimi cenami za revne ter zamrznitev najemnin za Newyorčane, ki živijo v stanovanjih s stabilizirano najemnino. V metropoli, za katero je poročilo Deutsche Bank iz leta 2025 ugotovilo, da ima najdražje najemnine v mestnih središčih na svetu – povprečno trisobno stanovanje stane 8500 dolarjev (7345 evrov) na mesec – so njegovi pozivi k zamrznitvi najemnin za stanovanja s stabilizirano najemnino, povečanju števila cenovno dostopnih stanovanj in strožji regulaciji zasebnih najemodajalcev naleteli na pozitiven odgovor Newyorčanov.

Veljal za neznan obraz, ki ne bo prišel blizu nominaciji

V lokalno politiko je vstopil kot vodja kampanje za demokratičnega socialista Khaderja El-Yateema, njegov politični vzpon pa je bil zelo hiter. Prvič je bil v državni kongres New Yorka izvoljen leta 2020, ko je na demokratskih primarnih volitvah premagal petkratno poslanko Aravello Simotas. Leta 2022 in 2024 je bil ponovno izvoljen brez nasprotnika, nazadnje pa je napovedal tudi svojo župansko kampanjo. Sprva je sicer veljal za neznanca, ki se ne bo niti približal nominaciji, a je skeptikom kmalu dokazal nasprotno. Julija letos je namreč na demokratskih strankarskih volitvah za newyorškega župana osvojil prepričljivih 56,4 odstotka glasov in med drugimi premagal tudi nekdanjega guvernerja države Andrewa Cuoma, ki se je po porazu odločil, da bo na volitvah v New Yorku nastopil kot neodvisni kandidat.

Njegovi podporniki ga označujejo za predstavnika novega vala progresivne politike, medtem ko ga nasprotniki, med njimi ameriški predsednik Donald Trump, ostro kritizirajo kot komunista. Trump je pred volitvami javno podprl Cuoma, v primeru zmage Mamdanija, ki ga je označil za "komunističnega norca", pa New Yorku zagrozil s finančnimi posledicami.

