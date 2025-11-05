Svetli način
Tujina

Kdo je Zohran Mamdani?

New York, 05. 11. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
M.P. , STA
Komentarji
66

New York je odločil - za župana so izbrali 34-letnega državnega kongresnika iz vrst demokratov Zohrana Mamdanija. Novi newyorški župan, ki sebe označuje za demokratičnega socialista, bo tudi najmlajši župan New Yorka v zadnjih stotih letih, prvi iz generacije milenijcev in prvi musliman na tem položaju. Njegov hiter politični vzpon je očaral ameriško politiko, volivci pa so podprli tudi njegovo ozadje priseljenca v ZDA. Že od začetka je veljal za prepričljivega favorita volivcev, kar je skušal na več načinov - celo s podporo drugega demokrata in grožnjami New Yorku - omajati tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Največje mesto v Združenih državah Amerike ima novega župana. Zohran Mamdani se je rodil 18. oktobra 1991 v Kampali v Ugandi kot sin univerzitetnega profesorja indijskega rodu Mahmooda Mamdanija in cenjene indijsko-ameriške filmske ustvarjalke Mire Nair. Družina se je, ko je bil star pet let, preselila v Južno Afriko, dve leti kasneje pa v ZDA, v New York.

34-letnik ima dvojno državljanstvo Ugande in ZDA. Obiskoval je Bronx High School of Science in kasneje diplomiral iz afriških študij na Bowdoin College, kjer je soustanovil kampusno podružnico organizacije Students for Justice in Palestine. Mamdani svojo vzgojo opisuje kot "privilegirano", a ob tem priznava, da ta vseeno ne predstavlja tipične newyorške izkušnje.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani FOTO: AP
Na torkovih volitvah je Mamdani glede na začasne izide po 91 odstotkih preštetih glasovnic prejel 50,4 odstotka glasov, njegov glavni tekmec Cuomo 41,6 odstotka, republikanec Curtis Sliwa pa zgolj sedem odstotkov.

Mamdani bo prvi muslimanski župan New Yorka in prvi južnoazijskega rodu. Svojo identiteto je po poročanju britanskega BBC izkoristil za pridobivanje podpore v raznolikem mestu, med drugim je v okviru kampanje objavil videoposnetke, v katerih govori v urdujščini in španščini.

Mamdani je tudi najmlajši župan New Yorka v zadnjih stotih letih in prvi iz generacije milenijcev. Za najmlajšega newyorškega župana sicer velja Hugh J. Grant, ki je mesto vodil med letoma 1889 in 1892 ter je bil ob prisegi za prvi mandat star 31 let.

Nekdanji raper, ki je kampanjo zasnoval na delavskem razredu

Kdo pa je bil pred vstopom v politiko? Muslimanski politik je navijač več športnih ekip, vključno z ekipami New York Mets (baseball), New York Giants (ameriški nogomet) in angleško nogometno ekipo Arsenal, ter velik ljubitelj hip-hopa. Pred svojim političnim udejstvovanjem je bil skladatelj in producent rap glasbe, ki so ga poznali pod imenom "Mr. Cardamom".

Njegovi nasprotniki so slednje večkrat izrabili za napad proti njegovi kandidaturi. Tako se je na primer med protioglaševalsko kampanjo znašla tudi njegova fotografija iz videospota "Nani", v katerem se Mamdani poklanja svoji babici in južnoazijski kulturi New Yorka ter v katerem je brez majice, oblečen le v predpasnik.

Preberi še Mamdani sporočil Trumpu: New York odslej vodi priseljenec

A številni drugi so opozorili tudi, da je njegova raperska kariera posredno pomagala njegovi kampanji, saj se je znal soočiti z negativno sliko samega sebe ter "sramoto", poroča CNN.

Delal je tudi kot svetovalec za stanovanjska vprašanja, zato niti ni tako nenavadno, da je kot eno od osrednjih točk svoje županske kampanje zastavil prav stanovanjsko problematiko v New Yorku. Obljubil je namreč, da bo najdražje mesto v državi postalo dostopno svojemu delavskemu razredu. 

New York
New York FOTO: Shutterstock

Mamdani je tako v svoji kandidaturi predlagal brezplačno uporabo javnih avtobusov in zagotavljanje univerzalnega otroškega varstva z obdavčitvijo bogatih, trgovine z nizkimi cenami za revne ter zamrznitev najemnin za Newyorčane, ki živijo v stanovanjih s stabilizirano najemnino.

V metropoli, za katero je poročilo Deutsche Bank iz leta 2025 ugotovilo, da ima najdražje najemnine v mestnih središčih na svetu – povprečno trisobno stanovanje stane 8500 dolarjev (7345 evrov) na mesec – so njegovi pozivi k zamrznitvi najemnin za stanovanja s stabilizirano najemnino, povečanju števila cenovno dostopnih stanovanj in strožji regulaciji zasebnih najemodajalcev naleteli na pozitiven odgovor Newyorčanov.

Veljal za neznan obraz, ki ne bo prišel blizu nominaciji

V lokalno politiko je vstopil kot vodja kampanje za demokratičnega socialista Khaderja El-Yateema, njegov politični vzpon pa je bil zelo hiter.

Prvič je bil v državni kongres New Yorka izvoljen leta 2020, ko je na demokratskih primarnih volitvah premagal petkratno poslanko Aravello Simotas. Leta 2022 in 2024 je bil ponovno izvoljen brez nasprotnika, nazadnje pa je napovedal tudi svojo župansko kampanjo.

Sprva je sicer veljal za neznanca, ki se ne bo niti približal nominaciji, a je skeptikom kmalu dokazal nasprotno. Julija letos je namreč na demokratskih strankarskih volitvah za newyorškega župana osvojil prepričljivih 56,4 odstotka glasov in med drugimi premagal tudi nekdanjega guvernerja države Andrewa Cuoma, ki se je po porazu odločil, da bo na volitvah v New Yorku nastopil kot neodvisni kandidat.

Preberi še Trump grozi New Yorku: Nimate izbire. Če zmaga Mamdani, zmanjšam financiranje

Njegovi podporniki ga označujejo za predstavnika novega vala progresivne politike, medtem ko ga nasprotniki, med njimi ameriški predsednik Donald Trump, ostro kritizirajo kot komunista. Trump je pred volitvami javno podprl Cuoma, v primeru zmage Mamdanija, ki ga je označil za "komunističnega norca", pa New Yorku zagrozil s finančnimi posledicami.

Zakaj je vloga župana New Yorka tako pomembna?

New York, ki ima skoraj 8,5 milijona prebivalcev in skoraj 65 milijonov obiskovalcev vsako leto, je pomembno svetovno kulturno in finančno središče, s precejšnjimi izzivi na področju stanovanj, prometa in javnih financ. Županska vloga ima proračun v višini 116 milijard dolarjev (dobrih 100 milijard evrov) in široko področje delovanja – od šol do policije.

Velikost mesta in njegov globalni profil pomenita, da se delo opravlja na nacionalni in mednarodni ravni; več nekdanjih županov New Yorka je namreč že kandidiralo za predsednika ZDA, čeprav so bili pri tem neuspešni, piše Deutsche Welle.

Mamdani bo zdaj moral sodelovati tudi s svojim glasnim kritikom Trumpom. Kot je dejal že med kampanjo, bo s predsednikom skušal sodelovati zaradi mesta, a se mu ne bo pustil ustrahovati. "Če želite govoriti o tem, kako lahko Newyorčanom otežite življenje, potem bom tam, da se borim proti vam," je v enem od intervjujev odgovoril Trumpu.

Ker so njuni politični pogledi vsaj na videz diametralno nasprotni, bi lahko tako odnosi med predsednikom in novim županom New Yorka postali še eno bojišče v ameriški politiki.

zohram mamdani new york župan zmaga
KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
05. 11. 2025 13.21
+0
AMERIČANI SO POZABILI 11 SEPTEMBER KDO JIH JE NAPADEL
ODGOVORI
1 1
Kranjski domoljub
05. 11. 2025 13.24
res je da so šele zdej dojeli da za tem napadem stoji CIA in zionisti
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
05. 11. 2025 13.19
+1
Za tem nasmeškom se ne skriva nič dobrega.Čas bo pokazal .
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
05. 11. 2025 13.15
+1
Levičar ki bi naj delal za delavski razred??? Še noben levičar ni nikoli naredil ni dobrega za delavca. Poglejmo samo naš golobnjak. Še isti mesec, ko so prevzeli oblast so delavcem povišali davek na plače. Pa takoj potem obvezno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pa grožnje z davkom na nepremičnine. Pa spet 1% od plače za trajnostno oskrbo... Delavci smo v 3 letih izgubili tisoče evrov zaradi leve vlade.
ODGOVORI
3 2
bojst
05. 11. 2025 13.14
-1
Se bojim, da se mu bo trap masceval na svoj nacin
ODGOVORI
0 1
kletni goban
05. 11. 2025 13.10
+1
Očitno se NY zgleduje po LJ, zdaj pa sta dva Zorana
ODGOVORI
2 1
kletni goban
05. 11. 2025 13.11
+1
bodo tud mal gradbišča, NJE
ODGOVORI
2 1
Artechh
05. 11. 2025 13.13
-1
Ta je še musliman po vrh. 😂
ODGOVORI
0 1
Polkavalčekrokenrol
05. 11. 2025 13.19
-1
Prebivalci Ljubljane so z svojim županom zelooo zadovoljni,če bodo tudi njujorčani z svojim bomo,pa videli
ODGOVORI
0 1
komandos
05. 11. 2025 13.10
Kdo je ,če mene vprašate je še eden he...i Muslimanski verni več
ODGOVORI
0 0
jank
05. 11. 2025 13.10
+2
Očitno je Trump pripeljal Američane tako daleč globoko v drek, da jim lahko pomaga samo še Alah.
ODGOVORI
3 1
alicante1234
05. 11. 2025 13.03
+2
Velike obljube, nato bo prišla streznitev. Samo zastonjski avtobusni prevozi bodo zmanjšali proračun za najmanj 700 milijonov dolarjev. Kdo bo to plačal?
ODGOVORI
4 2
Kranjski domoljub
05. 11. 2025 13.06
+0
Koga briga v sloveniji živiš
ODGOVORI
2 2
jank
05. 11. 2025 13.13
+0
Ali pri nas nimamo zastonj prevoze za starejše, za ostale pa močno subvencionirane? V Velenju imajo že dolgo brezplačen mestni prevoz in morda še kje.
ODGOVORI
1 1
Nenil
05. 11. 2025 13.01
+3
na čelu mu piše da je blefer kot naš Mesec. Kmalu bodo po NY ležali drogiranci vsepovsod.
ODGOVORI
5 2
Ve?ni optimist
05. 11. 2025 12.59
+5
je musliman, kateri je takoj po izvolitvi povedal, da se mora vse mešati, .... To pa je žal zmeraj vodilo v konflikte, ....
ODGOVORI
6 1
Kranjski domoljub
05. 11. 2025 12.58
-2
Se pravi žaljenje muslimanov je dovoljeno...resnico o izrealu pa nesmemo napisat
ODGOVORI
2 4
Stajerc22
05. 11. 2025 12.57
+1
Zoran ali Zohran...?
ODGOVORI
2 1
kletni goban
05. 11. 2025 12.56
+1
Zoranov imenjak in sonarodnjak
ODGOVORI
4 3
Pajo_36
05. 11. 2025 12.55
+0
Joooj kok ste mediji, kaj ima vera sploh z njim? Modela so podprli tud Židje, ki jih je ogromno v NY, ampak podprli so ga anticionstični Židje, mogoče tud kakšen cionist. Najboljša mi je, poleg vseh narodov, priseljenih v NY skozi zgodovino, da se ultra smao propagira: kakšno bo judovsko življenje, če na oblast pride on? Ja, kakšno? Kot, da Hitler prihaja, tip je samo rekel, da pač ne bo šel na prvi mednarodni obisk v Izrael, ker ima doma dosti problemov, vsi ostali kandidati bi pa takoj lezl v Izrael, ker jih preko AIPACa seveda Izrael plačuje..Tako kot SDS ane JAnša?
ODGOVORI
3 3
kletni goban
05. 11. 2025 12.58
-3
Jud vlada svetu in preko božje piramide prihaja luč na Jude in na Jeruzalem, tam se sveti vse, zato pa Trump ni dobil metka in Melanija je tudi najlepša slovenka. Teli neverniki, ki mečejo kamne v kabo, njihove države so Afganistan....tam kjer je bolje je pa zaradi vpliva Kristjanov in Judov
ODGOVORI
0 3
jank
05. 11. 2025 12.52
-2
Kdo je Mandani? Nekdo, ki je močno porazil in ponižal trampistične norce. Je nekdo, ki je tem skrajnežem pokazal najkrajšo pot do smetišča zgodovine. Je nekdo, ki ljudem daje upanje, saj jim daje upanje, da ta svet ni samo za peščico ljudi, ki imajo toliko vsega, da sploh ne razumejo drugih in drugačnih in to so ljudje, ki ob posedovanju ogabno velikega bogastva ne vedo, kaj je sreča, kaj je sočutje, kaj je solidarnost, kaj je pravičnost, kaj je moralno in kaj je nemoralno.
ODGOVORI
5 7
kletni goban
05. 11. 2025 12.56
+3
bla bla bla, tud z Obamo ste rožice prodajali, ene 17 let nazaj
ODGOVORI
6 3
sprint
05. 11. 2025 13.02
+0
Hahah... Ti to o muslimanu? Solidarnost, pravičnost, sreča itd... Hahahahaha.... Res si odpuljen Jank.
ODGOVORI
2 2
Artechh
05. 11. 2025 12.51
+2
Nek zmesan clovek, ki bo glede na obljube uncil NY
ODGOVORI
5 3
metaloh
05. 11. 2025 12.48
+1
Kmalu bo zagnal socialni projekt,, Stožice2,, in za svoje kot kulturni dialog eno veliko džamijo...
ODGOVORI
2 1
Uporabnik1888402
05. 11. 2025 13.19
Imajo tam dzamij vec kot cela Ljubljana vseh verskih objektov skupaj. Naj te ne frustrira .
ODGOVORI
0 0
berger 2
05. 11. 2025 12.47
+1
Zahodna civilizacija, kot smo jo nekoč poznali, počasi propada, ker ni sposobna samoreprodukcije,. Prazen prostor vedno bolj zasedajo prišleki iz drugih kultur. Počasi bodo nekdanji američani samo še "staroselci"
ODGOVORI
3 2
Pajo_36
05. 11. 2025 12.52
+1
No, v Ameriki, pa lahko prišleke kritizirajo izključno staroselci in noben drug ! Vsi ostalo so migranti !
ODGOVORI
1 0
brusilec
05. 11. 2025 12.46
+2
Trumpln bo sedaj sesul celo mesto, ga uničil, samo da pokaže svoj prav.. poslal bo vojsko da naredi mir.. amoak je pa imun na vse obsodbe, dokaze, zločine.. neverjeten je.. bolni možgani do konca
ODGOVORI
4 2
kletni goban
05. 11. 2025 12.46
+5
Mi mamo tud Zorana, pa še oba sta Turka
ODGOVORI
5 0
