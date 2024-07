Kdo od Slovencev bo podprl von der Leynovo in kdo ne?

Bolj kritični do vnovične kandidatke so medtem evropski poslanci iz SDS. Romana Tomc, Milan Zver in Branko Grims (vsi EPP/SDS) se glede podpore doslej niso jasno opredelili. Četrta poslanka iz vrst te stranke Zala Tomašič pa je v torek dejala, da ni skrivnost, da so bili v SDS v iztekajočem se mandatu Evropske komisije kritični do von der Leynove, na kongresu EPP pred evropskimi volitvami je niso podprli za vodilno kandidatko EPP, podprli je ne bodo niti na četrtkovem tajnem glasovanju, je napovedala. Dodala je, da dosedanja predsednica Evropske komisije njenega glasu ne bo dobila.

Podporo umaknila tudi Nemec in Prebilič

Da von der Leynove ne bo podprl je napovedal tudi Matjaž Nemec (S&D/SD), ki pojasnjuje, da ob obisku predsednice Evropske komisije v njegovi politični skupini ni dobil jasnih odgovorov na posamezna vprašanja. Tudi sicer ocenjuje, da je bilo v S&D "več kritik, pohval pa sila malo".

"V tej politični konstelaciji se je seveda treba zavedati, da je vselej lahko še slabše, lahko pa je tudi boljše in iz tega izhajam. Mislim, da neizvolitev von der Leynove ne bi pomenila nobene drame v evropski politiki, ampak čas za razmislek, kako naprej. Dejstvo pa je, da če ne bo našla podpore v zmerni levici in sredini, jo bo gotovo iskala kje drugje, kar pa za EU gotovo ne bi bilo dobrodošlo," je ocenil.