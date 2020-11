Trumpovi podporniki objavili seznam 10.000 volivcev, ki naj bi bili že mrtvi. Pa so res?

"Res sem stara 72 let, kot piše na seznamu, ampak sem živa in diham. Tudi glava mi zaenkrat še dela in sem zdrava," je novinarjem omenjene medijske hiše povedala Maria Arredondo iz zvezne države Michigan. Priznala je, da je res glasovala za Joeja Bidna, a je bila šokirana, ko je zagledala svoje ime na seznamu tako imenovanih 'mrtvih volivcev'.

Seveda je na družbenih omrežjih, predvsem med republikanci, završalo, zato so se novinarji iz medijske hiše BBC odpravili na teren in preverili, kdo se skriva za imeni iz seznama in ali gre dejansko za mrtve osebe.

Eden od podpornikov poraženca ameriških volitev Donalda Trumpa je pred dnevi na Twitterju objavil seznam 10.000 ljudi, "za katere je potrjeno, da so mrtvi" , pa so kljub temu oddali glas na volitvah, in sicer za protikandidata Joeja Bidna . Šlo naj bi zgolj za volivce iz zvezne države Michigan, "drugih območij sploh še nismo pregledali" , se je glasil zapis ob seznamu.

V preteklosti se je sicer oddajanje glasov preminulih Američanov resda že dogajalo – denimo, ko je z dvema glasovnicama za svojega izbranega kandidata glasoval nekdo, ki je nosil isti ime in priimek, kot njegov pokojni sorodnik. A v resnici je šlo za izjemno redke primere, medtem ko so navijači Donalda Trumpa prepričani, da se je letos to dogajalo v velikem obsegu, poroča BBC.

Na razvpitem seznamu 10.000 oseb so navedeni ime, priimek, poštna številka ter datum prejema glasovnice. Zraven so navedeni še datum rojstva dotične osebe – pa tudi datum smrti. Med drugimi so se na seznamu znašli celo ljudje, ki naj bi umrli že pred več kot 50 leti, piše britanski portal.

Kot še poročajo, so iz seznama naključno izbrali 30 imen, zraven pa so dodali še najstarejšo osebo na seznamu, skupno torej 31 oseb. "Z 11 osebami (oziroma njihovimi družinskimi člani, sosedi ali negovalci) smo se pogovarjali in lahko potrdimo, da so zagotovo žive," so zapisali. Sedemnajst oseb jim ni uspelo neposredno izslediti, so pa našli zanesljive dokaze, da so bile še žive po datumu, ki je na seznamu zaveden kot njihov dan smrti. Tri osebe iz seznama pa so dejansko bile mrtve. "Te primere še preučujemo," so še zapisali na BBC.