Kdo so bile žrtve strelskega pohoda v teksaški šoli?

Brez bližnjih je zaradi strelskega pohoda v teksaški osnovni šoli ostalo najmanj 21 družin. Med žrtvami je 19 otrok in dva odrasla. Čeprav policija z javnostjo ni delila informacij o identitetah mrtvih, so se javili svojci, ki so ostali brez ljubljenih. "Moja mala ljubezen zdaj visoko leta z angeli," je zapisal oče ene od umrlih deklic in ljudi pozval, naj niti sekunde ne jemljejo za samoumevno. "Objemite svoje bližnje. Povejte jim, da jih imate radi," je poudaril.

Med žrtvami streljanja v osnovni šoli Robb v Uvaldeju v Teksasu je Eva Mireles, učiteljica četrtega razreda. Čeprav oblasti sicer javno niso identificirale nobene od žrtev, se je javnosti oglasila Lydia Martinez Delgado in dejala, da je bila v napadu ubita njena nečakinja.

icon-expand Eva Mireles FOTO: Osnovna šola Robb - Konsolidirano neodvisno šolsko okrožje Uvalde

"Besna sem, da še vedno prihaja do streljanj. Ti otroci so nedolžni, puške ne bi smele biti zlahka dostopne vsem. To je moje domače mesto, majhna skupnost z manj kot 20.000 prebivalci," je povedala za medij KSAT. Dodala je, da si ni nikoli predstavljala, da bi se kaj takšnega lahko zgodilo njenim bližnjim. "Vse, kar lahko storimo je, da močno zmolimo za našo državo, šole in družine vseh, ki so v streljanju nekoga izgubili," je dejala. Glede na Mirelesin profil na spletni strani šole Uvalde Consolidated Independent School District je bila vzgojiteljica 17 let. V prostem času je uživala v teku, pohodništvu, kolesarjenju in preživljanju časa z družino, še piše na spletnem mestu.

Kot eno od žrtev so identificirali tudi desetletnega Xavierja Lopeza, je za Washington Post potrdila njegova mama Felicha Martinez. "Bil je zabaven, nikoli resen in vedno nasmejan," je z zlomljenim glasom povedala o četrtošolcu. "Tega nasmeha ne bom nikoli pozabila." Napad se je zgodil le nekaj dni pred koncem šole. Po ameriškem sistemu bi po zaključenem četrtem razredu napredoval v "višjo" šolo, preden bi se nato vpisal v srednjo šolo. "Res je komaj čakal, da gre v višjo šolo," je dejala njegova mama. V torek na slovesnosti podelitvi častnih imen osnovne šole Robb so se njegove sanje zdele tako dosegljive. Deček je namreč prejel posebno pohvalo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Preden sta se nazadnje poslovila, mu je mama povedala, da je ponosna nanj, da ga ima rada in ga objela v slovo. Niti sanjalo se ji ni, da bo to zadnji trenutek, ki ga bo delila z njim. V napadu je bil po besedah dedka ubit tudi osemletni deček Uziyah Garcia. Njegov stari oče Manny Renfro je v spomin nanj objavil njegovo fotografijo.

icon-expand Osemletni Uziyah Garcia, ki je bil ubit v strelskem napadu. FOTO: AP

"Niti sekunde ne vzemite za samoumevno" Kmalu po streljanju je šola učence odpeljala v center SSGT Willie de Leon Civic, ki je kmalu postal epicenter družin, ki iščejo svoje otroke. Vse do torka zvečer nekatere družine še niso bile združene s svojimi otroki, prav tako niso vedele, če so njihovi otroci med žrtvami, je povedal predstavnik mesta. "Tu so tudi starši, ki še vedno niso identificirali svojih otrok," je povedal v torek zvečer in dodal, da še čakajo na rezultate DNK analiz.

Ganljiv zapis je na svojem Facebook profilu objavil Angel Garza, ki v sedmih urah po napadu še vedno ni vedel, kje je njegova desetletna hčerka Amerie Jo Garza. Kasneje so deklico le identificirali. "Hvala vsem za molitve in pomoč pri iskanju mojega otroka. Najdena je. Moja mala ljubezen zdaj visoko leta z angeli," je zapisal in ljudi pozval, naj niti sekunde ne jemljejo za samoumevno. "Objemite svoje bližnje. Povejte jim, da jih imate radi. Rad te imam Amerie Jo. Pazi na svojega bratca zame," je še zapisal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še vsaj štiri družine so povedale, da so jih pristojni prosili za vzorce DNK, da bi potrdili sorodstvene vezi. Eden od očetov, ki je pravkar prejel novico, da je njegov otrok mrtev, se je boril s solzami, tolažilo pa ga je več sorodnikov, poročajo novinarji CNN-a. Nekaj metrov stran od njega je stala babica, ki se je pravkar pripeljala iz San Antonia. Prišla je k družini, s katero čakajo na rezultate DNK analize. Povedala je, da ne bo nehala moliti za svojo 10-letno vnukinjo.

icon-expand Svojci žrtev strelskega napada v osnovni šoli v Teksasu FOTO: AP

Prostovoljci so medtem družinam v mestu delili pico, prigrizke in vodo. Nekateri starši so čakali v tišini ali tiho jokali, v bližini je bila tudi skupina otrok, ki se je igrala s plišastimi medvedki. V center je prispela tudi skupina župnikov in kaplanov, ki so družinam prav tako nudili podporo. "Kaj takega lahko pričakujete v velikih mestih, kot je New York, a v Uvaldeju?" Zinna Aguilera, 61-letna knjigovodja, ki živi v neposredni bližini osnovne šole, je povedala, da je za streljanje prvič izvedela, ko jo je poklicala prijateljica in jo vprašala, ali je njena vnukinja v torek ostala doma. "Žalostno je. Nikoli si nisem predstavljala, da se bo to zgodilo v Uvaldeju v Teksasu. Tukaj živim 32 let. Hodila sem v to šolo, moje sestre, moji bratje, moji vnuki, moje hčere, vsi smo hodili v to šolo. Kdorkoli je živel na tem območju, je hodil v to šolo," je dejala Aguilera. Ljudje v tej pretežno latinoameriški soseski so po streljanju sedeli na vrtovih pred svojimi domovi, nekateri z družinami, drugi so se zbrali s sosedi. "V tej soseski živimo že od nekdaj, imamo bratrance, brate, sestre, nečakinje, nečake, ki živijo v istih ali sosednjih ulicah," je še povedala.