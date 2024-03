Kdo so ISIS-K in kakšni so njihovi načrti?

Najmanj 137 mrtvih, več kot sto ranjenih. To je izkupiček najbolj smrtonosnega terorističnega napada v Rusiji v zadnjih desetletjih. Štirje moški, doma iz nekdanje sovjetske republike Tadžikistan, so obtoženi za napad, grozi jim dosmrtna kazen, trenutno pa so v preiskovalnem priporu.

Ameriški uradniki so napad povezali s skupino Islamska država iz Horasana oziroma ISIS-K, podružnico ISIS, ki deluje v osrednji Aziji in je postala ena izmed najbolj brutalnih in strahovitih terorističnih skupin v regiji, piše CNN. Horasan se nanaša na zgodovinsko območje, ki obsega dele današnjega Afganistana in Pakistana.

Kdo pravzaprav so ISIS-K?

Podružnica je bila ustanovljena leta 2015 in deluje v Afganistanu, Pakistanu in Iranu. Deluje kot veja teroristične skupine ISIS, ki je nastala v Siriji in Iraku ter na vrhuncu svojega delovanja nadzorovala ogromno ozemlja in storila ogromno gorja. ISIS-K se je sicer odcepila od prejšnjih terorističnih skupin, ki vključujejo Al Kaido in talibane, borci pa so obljubili zvestobo ISIS-u.

Rekrutirajo tako afganistanske kot pakistanske džihadiste, zlasti prebežnike od talibanov, ki se jim njihova organizacija ne zdi dovolj skrajna.

Vendar tudi ob propadu samooklicanega kalifata ISIS v Iraku in Siriji skupina ni kar tako prenehala delovati. Preoblikovala se je v teroristično mrežo s celicami, ki so razpršene po vsem svetu, tudi v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Srednji Aziji in jugovzhodni Aziji. ISIS-K in matična skupina imata skupno ideologijo in taktiko, vendar globina njunih odnosov, na primer kdo drži poveljstvo in nadzor, ni bila nikoli v celoti razjasnjena. Po podatkih Inštituta za ekonomijo in mir, ki spremlja svetovni terorizem, je bila ISIS-K do leta 2018 na četrtem mestu med terorističnimi skupinami na svetu.