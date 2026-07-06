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Kdo so junaki na štirih tacah, ki rešujejo preživele v Venezueli?

Caracas, 06. 07. 2026 06.42 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Border Collie Tsunami in njegov vodnik

Med reševanjem po uničujočih potresih, ki so prizadeli Venezuelo, niso bili v ospredju le gasilci, vojaki in drugi reševalci. Pomembno vlogo so imeli tudi posebej izurjeni reševalni psi, ki so s svojim izjemnim vohom pomagali iskati ljudi, ujete pod ruševinami porušenih stavb. Eden najbolj zaslužnih je bil pes Tsunami, ki je tik pred upokojitvijo sodeloval pri reševanju več deset življenj.

Psi so že dolgo nepogrešljiv del reševalnih ekip po vsem svetu. Zaradi izjemnega voha, vzdržljivosti in sposobnosti iskanja v najtežjih razmerah pogosto odigrajo ključno vlogo pri iskanju preživelih po potresih, plazovih in drugih naravnih nesrečah.

Skoraj 30.000 venezuelskih reševalcev in več kot 3300 reševalcev iz tujine že od 24. junija, ko je Venezuelo prizadel smrtonosen niz potresov, bije tekmo s časom, da bi pod ruševinami našli preživele. V teh številkah pa niso zajeti pomembni člani reševalnih ekip; pomaga jim več deset vrhunsko izurjenih iskalnih in reševalnih psov, skupaj z ekipami iz več kot 20 držav.

In prav eden od takih je tudi mešanec z border collijem, ki sliši na ime Tsunami. Ta je tokrat opravil še zadnjo nalogo pred upokojitvijo in pomagal najti več ljudi, ujetih pod ruševinami. Prepoznaven je po heterokromiji, eno oko ima rjavo, drugo modro in velja za enega najboljših reševalnih psov, kar je dokazal tudi v Venezueli, poroča CNN.

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Po letih služenja bo to za Tsunamija zadnja reševalna misija, je sporočila venezuelska enota za iskanje in reševanje s pomočjo psov ob naravnih nesrečah K-SAR ECID.

"Upokojuje se na vrhuncu svoje kariere, potem ko je znova dokazal svoj pogum in na terenu dal vse od sebe," so zapisali v skupini.

Psi, ki so posebej izurjeni za zaznavanje človeškega vonja, že več dni iščejo ljudi, ujete pod ruševinami skoraj 200 stavb, ki so se porušile po dveh zaporednih močnih potresih. Preiskujejo poškodovane stavbe, se plazijo pod zlomljenimi betonskimi ploščami in stiskajo v prostore, ki so preozki za reševalce.

Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodríguez je dejal, da je v reševalnih operacijah sodelovalo približno 137 iskalno-reševalnih psov.

In ne samo Tsunami, še belgijski ovčar po imenu Bart iz Argentine je opravil sijajno nalogo. Pomagal je rešiti dva otroka izpod ruševin ter prispeval k najdbi šestih trupel. Bart je del vojaške misije, ki jo je poslala vlada predsednika Javierja Mileija za pomoč pri humanitarnih prizadevanjih v Venezueli, vključno z enotami iskalno-reševalnih psov argentinske mornarice.

Belgijski ovčar Bart v Venezueli
Belgijski ovčar Bart v Venezueli
FOTO: AP

Po navedbah argentinskega ministrstva za obrambo so psi usposobljeni za delovanje v zahtevnih razmerah ob nesrečah in skupaj s svojimi vodniki opravljajo dve ključni nalogi: iskanje preživelih ter odkrivanje in iznos žrtev, ujetih pod porušenimi strukturami.

Rambo, še en belgijski ovčar, usposobljen za iskanje preživelih, je v Venezuelo prispel kot del ekipe za urbano iskanje in reševanje (USAR) iz Salvadorja. Fernando Portillo, Rambov vodnik in član ekipe USAR El Salvador, je povedal, da se vsako iskanje začne tako, da pes pregleda območje. Ko Rambo zazna vonj žive osebe, reševalce na to opozori z glasnim laježem in jih usmeri proti točni lokaciji.

"Rambova usposobljenost, disciplina in sposobnosti iskanja so ga naredile za ključnega člana salvadorskega kontingenta, ki podpira reševalne operacije kot pravi štirinožni junak," je sporočila predsedniška tiskovna služba Salvadorja.

Nekateri psi so se celo znašli v situaciji, ko so iskali druge pse. To je bil primer psičke Mali iz mehiške mednarodne reševalne brigade Topos, ki je pod ruševinami našla maltežana. Mali je prav tako pomagala usmerjati iskanja, ki so vodila do odkritja šestih trupel, je za CNN povedal reševalec Miguel Ángel García.

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Med drugimi psi, ki so sodelovali v reševalnih operacijah, ki so potekale 24 ur na dan, so bili border collieji Orly in Balam, člana mehiškega Rdečega križa; Dastan, belgijski ovčar iz gasilske službe v Bogoti ter Ivi in Tina, ki sta se pridružila reševalnim ekipam iz Španije.

V petek je venezuelska začasna predsednica Delcy Rodríguez na slovesnosti v La Guairi, obalni zvezni državi, ki so jo potresi najhuje prizadeli, psom podelila naziv "venezuelski pasji junaki".

Med priznanimi so bili tudi štirje psi, ki so spremljali kolumbijske reševalne ekipe, štirje iz Slovaške, pet iz Španije, šest iz Jordanije in Portugalske ter osem iz Češke.

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