Kdo so letošnji obrtniški in podjetniški vzori?

Kdo v precej napetih razmerah za podjetnike pri nas in v svetu vseeno izstopa s svojim delom, izdelki, poslovanjem in odnosom do zaposlenih? Obrtno-podjetniška zbornica je na Brdu pri Kranju podelila nagrado za obrtnika in podjetnika leta. Medtem ko je Janez Škrabec postal podjetnik leta, je obrtnik leta Klemen Avguštin iz podjetja Pečarstvo Avguštin, ki predstavlja že tretjo generacijo v družinskem podjetju z močno obrtniško tradicijo ročnega izdelovanja glinenih pečnic iz Suhadol pri Komendi.