Kdo so najbolj živčni in agresivni vozniki v Evropi? Če bi zaradi temperamenta stereotipno marsikdo pomislil na koga z juga Evrope, rezultati evropske raziskave kažejo drugače. Neslavni zmagovalci so Belgijci! Ne le, da med vožnjo v stres spravljajo sebe, z nestrpnostjo ogrožajo tudi druge udeležence v prometu. Kakšni so razlogi in kako bi težave lahko omilili?