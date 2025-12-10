Kdo so najvplivnejši ljudje v Evropi? Prvi ni Evropejec

Odnosi med Evropo in ZDA so v zadnjih letih postali stalna vaja iz strateške potrpežljivosti, navajajo pri Politicu, zato najbolj vplivna osebnost v Evropi po njihovih ocenah ni Evropejec, temveč ameriški predsednik Donald Trump, saj njegove odločitve čez noč spreminjajo realnost evropskega političnega prostora.
Ob tem so pri Politicu ustvarili seznam 28 najvplivnejših oseb in 10, ki jih je vredno spremljati v prihodnjem letu.
Na drugem mestu se je znašla danska premierka Mette Frederiksen, ki jo Washington vidi kot ključno partnerko v severni Evropi in potencialno voditeljico prihodnje evropske obrambne doktrine.
- FOTO: AP
- FOTO: Profimedia
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Na tretjem je nemški kancler Friedrich Merz, na četrtem francoska političarka Marine Le Pen.
Za njima seledi ruski predsednik Vladimir Putin, šesti je britanski politik Nigel Farage, komaj na sedmem pa Ursula von der Leyen, ki so ji nadeli vzdevek Železna roka.
Osmi je generalni sekretar Nata Mark Rutte, ki po navedbah portala govori sladko, deveta je italijanska premierka Giorgia Meloni, deseti britanski premier Keir Starmer.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Sledi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, 12. je Viktor Orban, 13. finski predsednik Alexander Stubb, na štirinajstem mestu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, petnajsti pa ekonomist Gabriel Zucman.
Na 16. mestu je "do Rusije brezkompromisna" diplomatka Kaja Kallas, sedemnajsta španska političarka Teresa Ribera, osemnajsti je soustanovitelj Spotifyja Daniel Ek, devetnajsti "ranjeni petelin" francoski predsednik Emmanuel Macron, dvajseti nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi.
- FOTO: AP
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: AP
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
21. je češki politik Andrej Babiš, nato ameriški general evropskega poveljstva, ključen za obrambo NATO-vih vzhodnih meja, Alexus Grynkewich, triindvajseti je poljski zgodovinar Karol Nawrocki.
Na 24. mestu je nemška političarka Heidi Reichinnek, 25. vodja banke UniCredit Andrea Orcel, 26. aktivistka Rima Hassan, 27. je nizozemski politik Rob Jetten, 28. pa predsednik Fife Gianni Infantino.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.