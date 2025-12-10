Svetli način
Tujina

Kdo so najvplivnejši ljudje v Evropi? Prvi ni Evropejec

Bruselj, 10. 12. 2025 07.27 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
32

Bruseljski portal Politico je v letošnji izdaji Politico 28 napovedal 28 najvplivnejših oseb v Evropi. Na prvem mestu se je znašel ameriški predsednik Donald Trump. Navedene osebnosti po oceni ustvarjalcev seznama so v zadnjem letu ali pa bodo v prihodnjem odločilno oblikovale evropsko politično krajino.

Odnosi med Evropo in ZDA so v zadnjih letih postali stalna vaja iz strateške potrpežljivosti, navajajo pri Politicu, zato najbolj vplivna osebnost v Evropi po njihovih ocenah ni Evropejec, temveč ameriški predsednik Donald Trump, saj njegove odločitve čez noč spreminjajo realnost evropskega političnega prostora.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Ob tem so pri Politicu ustvarili seznam 28 najvplivnejših oseb in 10, ki jih je vredno spremljati v prihodnjem letu.

Na drugem mestu se je znašla danska premierka Mette Frederiksen, ki jo Washington vidi kot ključno partnerko v severni Evropi in potencialno voditeljico prihodnje evropske obrambne doktrine.

Na tretjem je nemški kancler Friedrich Merz, na četrtem francoska političarka Marine Le Pen.

Za njima seledi ruski predsednik Vladimir Putin, šesti je britanski politik Nigel Farage, komaj na sedmem pa Ursula von der Leyen, ki so ji nadeli vzdevek Železna roka.

Osmi je generalni sekretar Nata Mark Rutte, ki po navedbah portala govori sladko, deveta je italijanska premierka Giorgia Meloni, deseti britanski premier Keir Starmer.

Sledi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, 12. je Viktor Orban, 13. finski predsednik Alexander Stubb, na štirinajstem mestu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, petnajsti pa ekonomist Gabriel Zucman.

Na 16. mestu je "do Rusije brezkompromisna" diplomatka Kaja Kallas, sedemnajsta španska političarka Teresa Ribera, osemnajsti je soustanovitelj Spotifyja Daniel Ek, devetnajsti "ranjeni petelin" francoski predsednik Emmanuel Macron, dvajseti nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi.

21. je češki politik Andrej Babiš, nato ameriški general evropskega poveljstva, ključen za obrambo NATO-vih vzhodnih meja, Alexus Grynkewich, triindvajseti je poljski zgodovinar Karol Nawrocki.

Na 24. mestu je nemška političarka Heidi Reichinnek, 25. vodja banke UniCredit Andrea Orcel, 26. aktivistka Rima Hassan, 27. je nizozemski politik Rob Jetten, 28. pa predsednik Fife Gianni Infantino.

politico seznam vplivni ljudje napoved
Naslednji članek

Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlade, visoke kazni za tehnološka podjetja

Naslednji članek

Širi se gripa: vse več obiskov v ZD Ljubljana

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
10. 12. 2025 08.49
Poglejmi si primer Kaye Kallas zadolžena za varnostno politiko v EU! Ta plaha in čudaška estonska deklica v tangicah ni videla v življenju ne vojaške kasarne? Potem Ursula von der Leyen, ki jole še Izraelski denar drži na položajo šefice EU! Mogoče niste vedeli tega, da se je Uršulla izobraževala in učila vzvodov v Izraelu, Izraelska šola! To sta taki voditeljici, da je pravzaprav propad Evrope neizbežen, načrtovan...!
ODGOVORI
0 0
alicante1234
10. 12. 2025 08.48
+2
Velika večina je neizvoljenih vojnih jastrebov.
ODGOVORI
2 0
Minifa
10. 12. 2025 08.46
+1
Dejstvo, ko je JANŠA vodil EVROPO je bil v razcvetu, sedaj pa je v pospešenem prostem padu....?? Evropa JANŠO potrebuje..
ODGOVORI
2 1
Z O V
10. 12. 2025 08.46
+2
EU nima pravice oglaševanja, niti prisotnosti na sestanku za mir, ker je priložnost za mir porabila z sporazumom Minsk1 in Minsk2. Macrona (15%podpora v Franciji), Starmera (20% podpora v mali britaniji) in Merza (30% podpora v Nemčiji) nihče nič ne vpraša. Skupaj z Kako Kallas in Ursulo von der korupten peljejo EU v zgodovino ker jih nihče ne jemlje resno. Nove zadolžitve in nov nakup Ameriškega orožja za NATO je propad EU kot jo poznamo. 4 generacije so zadolžene in EU ne bo obstala do 2030 leta, sledi ji razpad, inflacija, migrantska kriza, zdravstvena in prehrambena kriza ki bo pripeljala do anarhije. Zelenski dela dobro samo lastnim interesom in Rusiji (američani se bogatijo na račun vojne - beri prodaje orožja). EU je na korak od prepada in razpada - nobene enotnosti ni videti in sledi ji razpad 1000x hujši od SFRY (sploh zahodna EU)...
ODGOVORI
3 1
Z O V
10. 12. 2025 08.46
+3
Diplomacija za razpad EU 🤣
ODGOVORI
3 0
10. 12. 2025 08.44
+2
Ke te so naši vladarji, pa tako agresivna zunanja politika za dobrobit tujih otrok in žena, doma pa kaos!
ODGOVORI
2 0
ČrniGad
10. 12. 2025 08.43
+3
Čas je za razpad EU. Podgane, bežimo iz potapljajoče ladje! Ampak Slovenci žal prej za tujo rit kot svojo poskrbimo. Smo super samomorilni...
ODGOVORI
4 1
london1982
10. 12. 2025 08.45
+0
kjero dramo delate. Mislim potapljajoča ladja. EU je še vedno najboljša institucija, bistveno boljša od ZDA
ODGOVORI
1 1
ČrniGad
10. 12. 2025 08.49
Predispozicije...nikakor pa ne dobro vodenje. Enako kot je Slo še vedno dokaj varna država. Ker trenutno kurimo rezerve.
ODGOVORI
0 0
1butnskala
10. 12. 2025 08.43
-3
brez skrbi pride Janša aprila
ODGOVORI
1 4
1butnskala
10. 12. 2025 08.42
-1
sam da ni pernati
ODGOVORI
3 4
Killing of Hind Rajab
10. 12. 2025 08.42
-3
🤔...kje pa je znameniti junak bivši komunist lažnivi janša ...v njegovi zadnji vladavini so njegovi verniki trdili da vodi evropo ...malce nazaj pa celo...da svetuje angeli Merkel...
ODGOVORI
3 6
St. Gallen
10. 12. 2025 08.47
Janso je cenila sama Marija Terezija
ODGOVORI
0 0
Z O V
10. 12. 2025 08.49
🤣🤣🤣 Janush Jashari
ODGOVORI
0 0
Mens sana
10. 12. 2025 08.41
+5
...........skupek bruseljskih podmorničarjev, ki bodo zagotovo uspešno potopili nekoč ugledno in uspešno Evropo z zgrešenimi projekti zelenega prehoda, Ukrajine, digitalnega evra, sankcijami, ........................
ODGOVORI
7 2
Z O V
10. 12. 2025 08.43
+2
👏👏👏 EU je obsojena na propad. Kolonije prihajajo v EU 🤣
ODGOVORI
4 2
Kali?opko Kali?opkovi?
10. 12. 2025 08.40
+4
Izdajalci
ODGOVORI
4 0
bb5a
10. 12. 2025 08.39
+4
Sramota od EU politikov...
ODGOVORI
5 1
brezveze13
10. 12. 2025 08.39
+2
ko bodo začeli z najmanj priznanimi in najbolj osovraženimi politiki bo na prvem mestu fajon takoj za njo pa golob
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
10. 12. 2025 08.38
+3
Naš Branko domo Branko pa se je že naučil v parlamentu ta prvo kitico EU himne in to čist brez posluha in znanja.
ODGOVORI
4 1
biggie33
10. 12. 2025 08.37
+4
Frederiksen na 2. mestu?! Hahaha, komedija!!
ODGOVORI
4 0
brezveze13
10. 12. 2025 08.36
+3
naš golob nikjer prepoznaven
ODGOVORI
4 1
Janez23
10. 12. 2025 08.41
+3
V tujini ga pa razen v neki romunski banki nikjer drugje ne poznajo.
ODGOVORI
3 0
nebel
10. 12. 2025 08.36
+1
Ah, Politico. Trobilo ki zavaja. Saj je verjetno res Trump, a se mu prilizujejo. Drugi pa bi lahko bil Zelenski, a se mu ne prilizujejo, vsaj ne uradno, ker v resnici prihaja čas, ko to ne bo več.
ODGOVORI
2 1
brainiac007
10. 12. 2025 08.35
-5
Rušilci Evrope -Trump, Orban Babiš...
ODGOVORI
1 6
brainiac007
10. 12. 2025 08.36
-4
Sami plačanci s strani Putina torej so defakto izdajalci
ODGOVORI
0 4
Z O V
10. 12. 2025 08.39
+4
UVDL in Kaka Kallas so pogrebnice EU 👏
ODGOVORI
4 0
Klobasazulu
10. 12. 2025 08.34
+5
ti bruseljski koruptivnezi mislijo da so bolj vplivni od puteka..)🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 0
brainiac007
10. 12. 2025 08.37
-4
Orban,Babiš in tudi Trump so lutke Putina
ODGOVORI
0 4
Janez23
10. 12. 2025 08.33
+3
Joj groza! Kje je pa Kučan, Janković, Čeferin, Lena Grgurević, Nataša Sukić, Svetlana Makarović???? Groza kako ta Politico 28 laže. Zahtevamo odstop uredništva in Asta Vrečko naj imenuje Marcela za urednika.
ODGOVORI
6 3
Veles_zaš?itnik
10. 12. 2025 08.40
+0
Kako to, da si pozabil omeniti "vodjo opozicije"? Kje je pa on na tej listi?
ODGOVORI
1 1
