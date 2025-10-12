Kdo so talci Hamasa, za katere Izrael verjame, da so še živi?

Prva faza prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom, ki se je začela v petek, pomeni tudi, da se bliža konec več kot 700-dnevnega ujetništva za približno 20 izraelskih talcev, za katere Izrael verjame, da so še živi.

Hamas bo preostale izraelske talce izpustil jutri zjutraj, je sporočil visoki predstavnik gibanja. To je potrdila tudi izraelska stran, ki bo v zameno izpustila okoli 2000 palestinskih zapornikov.

Hamas jih v Gazi po uradnih podatkih še vedno zadržuje 48, a jih je 25 najverjetneje že mrtvih. Med temi naj bi bila tudi ena ženska, za katero izraelske oblasti predvidevajo, da so jo v ujetništvu ubili. Gibanje je medtem nakazalo, da bo iskanje trupel umrlih morda trajalo nekoliko dlje, tisti, za katere velja, da so še živi, pa se bodo domov po napovedih vrnili jutri.

Obrazi zajetih so na plakatih, izobešenih skorajda na vsakem uličnem vogalu izraelskih mest – zbledeli od sonca in raztrgani. Njihove zgodbe pripovedujejo družinski člani ... To so civilisti in vojaki, očetje in sinovi. Nekateri so bili usodnega 7. oktobra pred dvema letom na glasbenem festivalu Nova, kjer je bilo ubitih skoraj 400 ljudi in na ducate ugrabljenih, piše Euronews .

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je med napadom na Izrael 7. oktobra 2023 ugrabilo 251 ljudi. Doslej so jih izpustili 148 – večino v okviru prejšnjih sporazumov o začasnem premirju. Izraelske oblasti so jih uspele iz ujetništva rešiti osem, 51 pa so jih našli mrtvih.

Med živimi naj bi bil 22-letni izraelski vojak Matan Angrest, ki ga je Hamas zajel z vojaškega tanka na jugu Izraela. Njegova družina je bila med najglasnejšimi nasprotniki vlade premierja Benjamina Netanjahuja.

28-letna dvojčka Galija in Ziva Bermana je Hamas odpeljal z njunih domov v kibucu Kfar Aza na meji z Gazo. Družina je od talcev, ki so se vrnili v okviru prejšnjega dogovora, izvedela, da sta bila brata februarja še živa in pridržana ločeno.

36-letnega Elkana Bohbota je Hamas ugrabil na glasbenem festivalu Nova. Gibanje je v preteklem letu objavilo več videoposnetkov Bohbota, posnetih pod prisilo, vključno z enim, na katerem ima lažni telefonski pogovor z ženo Rivko, njunim sinom Reemom, mamo in bratom – in jih prosi, naj mu pomagajo priti iz Gaze.

Rom Braslavski je delal kot varnostnik na festivalu. Obiskovalcem festivala je skušal pomagati pri evakuaciji in bil ranjen v obe rok. Avgusta je militantna skupina Islamski džihad objavila videoposnetek do kosti shujšanega 21-letnika, ki pravi, da mu poškodbe stopala preprečujejo, da bi lahko stopil na noge.

Tudi 21-letnega vojaka Nimroda Cohena je Hamas zajel iz tanka na jugu Izraela.

Brata Ariela in Davida Cunio je Hamas ugrabil iz kibuca Nir Oz. 28-letnega Ariela so zajeli skupaj z dekletom Arbel Yehoud in njenim bratom Dolevom (Arbel je Hamas izpustil januarja, Doleva so v ujetništvu ubili). 35-letni David je bil ugrabljen skupaj z ženo Sharon in njunima 3-letnima dvojčkoma, ki pa jih je gibanje na prostost izpustilo novembra lani.

24-letnega Evyatarja Davida so skupaj s prijateljem iz otroštva – 24-letnim Guyem Gilboa-Dalalom ugrabili na glasbenem festivalu. Avgusta je Hamas objavil videoposnetek Davida, shujšanega in bledega, ki je dejal, da si koplje grob. Posnetek je spodbudil tisoče protestnikov, da so se zbrali na ulicah in zahtevali premirje.

Tudi Maksyma Harkina so skrajneži zajeli na glasbenem festivalu – po besedah njegove družine, sploh prvem tovrstnem dogodku, ki se ga je kdaj udeležil. 37-letnik se je rodil v Ukrajini in se z družino preselil v Izrael, kjer je živel v Tirat HaCarmelu na severu. Ima 3-letno hčerko. Tik preden so ga ugrabili, je mami poslal zadnje sporočilo z besedami: "Rad te imam."

38-letni Eitan Horn, doma iz Kfar Sabe, je 7. oktobra 2023 obiskal svojega brata Iairja v kibucu Nir Oz – oba so zajeli. Večino vojne sta bila skupaj s tremi drugimi talci zaprta v umazani podzemni celici. V začetku februarja so skrajneži posneli čustveno interakcijo med bratoma, ko so jima povedali, da bo Iair izpuščen, Eitan pa bo ostal v Gazi. Od izpustitve se Iair aktivno zavzema za izpustitev preostalih zajetih talcev.

24-letni Bipin Joshi je v Izrael prispel iz rodnega Nepala mesec dni pred napadom. Je edini neizraelski talec, za katerega velja, da je še živ. V Izrael je prišel na študentsko izmenjavo, da bi delal in študiral kmetijstvo v kibucu Alumim na meji z Gazo. Avgusta je njegova družina odpotovala v Izrael, da bi se srečala s predsednikom Isaacom Herzogom in se pridružila družinam, ki so protestirale na Trgu talcev v Tel Avivu.

Segeva Kalfona so ugrabili na glasbenem festivalu, kjer so ga nazadnje videli, ko je skušal zbežati po avtocesti. 27-letnik je delal v družinski pekarni v Dimoni na jugu Izraela.

Tudi Bar Kupershtein je na festivalu delal kot varnostnik. Več očividcev je povedalo, da je 23-letnik na prizorišču napada ostal do zadnjega in ranjenih nudil prvo pomoč ranjenim.

Omrija Mirana so ugrabili iz kibuca Nahal Oz. Hamas je med napadom njegovo družino, vključno s hčerkama, starima dve leti ter šest mesecev, zadrževal v kuhinji sosedove hiše, napad pa predvajal v živo na Facebooku. 48-letnega Mirana in očeta druge družine, Tsachija Idana, so zajeli. Idana so ubili v ujetništvu, njegovo truplo pa vrnili svojcem med zadnjo izmenjavo talcev.

25-letni Eitan Mor je delal kot varnostnik na festivalu Nova, kjer je pomagal evakuirati ljudi, ranjene v napadu.

Tamirja Nimrodija so ugrabili z Ereza, mejnega prehoda na severu Gaze, ki je bil glavna pot za ljudi, ki so vstopali in izstopali z ozemlja. 20-letnega Nimrodija so ugrabili skupaj z še dvema drugima vojakoma, čigar smrt je Izrael že potrdil v preteklosti. 20-letnik je bil nazadnje viden živ pred dvema letoma, na posnetku, kjer v kratkih hlačah in majici vstopa v Gazo.

25-letni Yosef-Chaim Ohana je bil ugrabljen na festivalu, kjer je delal kot natakar. Priče so ga videle, kako je drugim skušal pomagati pobegniti, preden so ga zajeli.

Alona Ohela, ki ima tudi nemško in srbsko državljanstvo, je Hamas na festivalu ugrabil iz mobilnega zaklonišča, skupaj s Hershom Goldberg-Polinom, ki je bil avgusta 2024 ubit v ujetništvu. Med prejšnjim premirjem so bili izpuščeni trije talci, ki so bili skupaj z 24-letnim Ohelom zaprti več kot leto dni. Med njimi je bil tudi Eli Sharabi, ki je dejal, da mu je bil Ohel kot posvojeni sin. Sharabi je povedal, da so bili ves čas ujetništva vklenjeni, uživali pa so plesnivo hrano.