Kdo so talke, ki jih bo Hamas najprej izpustil?

S triurno zamudo je začel veljati dogovor o prekinitvi ognja v Gazi. Do zamude je prišlo po tem, ko palestinsko gibanje Hamas ni pravočasno posredovalo seznama z imeni treh talk, ki naj bi bile izpuščene prve. Seznam so naknadno objavili, na njem pa so Romi Gonen, Emily Damari in Doron Steinbrecher, ki so jih palestinski skrajneži vzeli za talke med napadom na Izrael 7. oktobra 2023 in jih prepeljali v Gazo.