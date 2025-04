V nesreči umrla družina iz Barcelone, tesno povezana z nogometnim klubom

Šest ljudi je umrlo v nesreči helikopterja, ki je včeraj razpadel nad reko Hudson v New Yorku. Tamkajšnje oblasti so potrdile, da je poleg pilota umrla družina iz Španije, ki si je želela znamenitosti ogledati iz zraka. Helikopter je strmoglavil po približno 15 minutah letenja. Zakaj, še ni znano.

Španski časnik La Vanguardia poroča, da so bili na krovu Agustin Escobar, eden od vodilnih v podjetju Siemens Španija, njegova soproga Merce Camprubi Montal in njuni trije otroci, stari štiri, pet in 11 let. Eden od njih naj bi praznoval rojstni dan. ABC News medtem poroča, da je družina v New York prispela ravno včeraj, tako da se je nesreča zgodila na prvi dan njihovih počitnic.

Escobar je med letoma 2022 in 2024 zasedal položaj izvršnega direktorja španske podružnice nemškega tehnološkega podjetja. Novembra lani ga je nato na funkciji zamenjal Fernando Silva, Escobar pa je prevzel položaj direktorja oddelka za železniško infrastrukturo pri Siemens Mobility. Njegova žena je bila medtem direktorica globalnega marketinga pri Siemens Energy, poroča La Vanguardia.