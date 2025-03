Med žrtvami novopečeni očka, mlada mamica, od izčrpanosti umrl tudi reševalec ...

V Severni Makedoniji žalujejo za umrlimi v požaru, ki je v soboto izbruhnil v diskoteki v Kočanih. Med 59 žrtvami so trije mladoletniki, najmlajša žrtev je imela komaj 14 let. Med njimi so tudi člani zasedbe, ki je nastopala v klubu, več mladih športnikov, pa novopečeni očka, ki je tiste usodne noči praznoval rojstvo otroka. Makedonski mediji poročajo tudi o vozniku reševalnega vozila, ki je vso noč prevažal poškodovane, nato pa od izčrpanosti in stresa tudi sam umrl.

Globoka bolečina je zarezala v Kočane, tamkajšnji prebivalci pravijo, da si od tragedije ne bodo opomogli več generacij. V požaru v diskoteki je umrlo najmanj 59 ljudi, okoli 155 pa jih je utrpelo poškodbe. Nekateri so še vedno v kritičnem stanju. Oče preminulega 21-letnika se je dan po tragediji na glavnem trgu v Kočanih oklepal fotografije svojega edinega sina. "Ali obstaja hujša bolečina od te," je dejal po poročanju Skopje1mk. "Moj otrok je imel 21 let, bil je zlat, moj edinec. Kaj naj naredim, za kaj naj živim," je izlil svojo bolečino novinarjem in dodal, da upa, da bodo odgovorni kaznovani.

"Draga otroka, ne morem verjeti svojim očem in ušesom, da vaju več ni. Ne morem pozabiti trenutka, ko sta bila v 9. razredu, ko sem bila vajina učiteljica, ko sta sedela za isto mizo," pa je zapisala učiteljica Elena Nakova v ganljivem sporočilu, s katerim se je poslovila od Nikole in Mateja, ki sta prav tako umrla v požaru. "Nikolče, milo dete, s svojim sladkim nasmehom in predanostjo si me vedno navduševal. Od včeraj mi v ušesih odzvanja tvoja recitacija pesmice 'Ko sem ljubil Denicijo', ki smo jo vadili za šolsko prireditev. Oh, oh, oh, Matejče, v ponedeljek in vsak dan po tem si me iz učilnice pospremil z besedami 'Lep vikend, učiteljica', čeprav je bil vikend še daleč. Oh, ta vikend je bil zame najhujši vikend, ker sem slišala za tragični dogodek in zaradi še bolj tragičnega spoznanja, da mnogih majhnih otrok in ljubljenih otrok ne bo več med nami," je zapisala Nakova.

Med žrtvami je tudi 18-letni vratar Damjan Taneski iz Štipa. "V svoji mladi karieri vratarja, ki bi jo moral razvijati in doseči svoje cilje, je igral za Mal Ajax iz Štipa, bil je v mladinskih kategorijah Vardarja iz Skopja, nato v Bregalnici in Kit Goja iz Pehčeva," je poročala lokalna televizija M Net.

Med žrtvami je še en nogometaš, 25-letni Andrej Lazarov, ki je med tragedijo pomagal drugim. Bil je član makedonskega kluba Škupi, kamor je prišel iz hrvaške HNK Gorice. Mediji v Makedoniji so sprva trdili, da je bil poškodovan, a v stabilnem stanju, na koncu pa so njegovi delodajalci sporočili tragično novico.

Umrl je tudi 20-letni košarkar Petar Ivanovski. Tragično novico je potrdil njegov klub Dino Basket. "Z veliko žalostjo smo sprejeli novico, da je naš soigralec Petar Ivanovski ena od žrtev sinočnje tragedije," so zapisali in dodali, da je bil velik človek z velikim srcem.

Eden od 59 mrtvih je tudi 30-letni Toše Bogdanov iz Obleševa. Kot poroča Skopje1mk, je šel Bogdanov s prijatelji v klub praznovat rojstvo svojega sina. "Hotel je počastiti svoje prijatelje in je šel v diskoteko, zdaj pa ga ni več," je za Informer povedal neimenovani vir.

Poročali smo že o usodi dveh sester Marije in Lepe Taševe. Prva se je rešila in je v dogodku utrpela le nekaj poškodb. Povedala je, da je v času, ko je izbruhnil požar, zavladala panika in ko se je prebijala skozi gnečo, je padla na tla. "Drugi so stopali name, z ličnico sem bila pritisnjena ob tla," je povedala. "Vsi so začeli bežati ven. Vsi so se skušali rešiti. Moja sestra je pogrešana, ne najdemo je v nobeni bolnišnici," je nekaj ur po dogodku povedala novinarjem. Pozneje je oče sporočil, da je Lepa žal med mrtvimi.

Med žrtvami sta tudi 16-letna hčerka lokalnega lastnika picerije in 26-letna Monika, ki je bila na koncertu v diskoteki s svojim možem. On je preživel, ona ni. Njun sosed je za srbski Blic povedal, da ima par komaj leto dni starega otroka. V smrtonosnem požaru je umrlo tudi šest članov skupine DNK, ki je nastopala na odru: nadarjeni bobnar, Gorgi Gorgiev, kitarist skupine, Aleksandar Kolarov, klaviaturist skupine, Filip Stevanovski, drugi bobnar Igor Velkov, beatboxer Martin Atanasovski, znan kot Martin Buco ter spremljevalna vokalistka Sara Projkovska.

Po napornem reševanju umrl voznik reševalnega vozila Makedonski mediji poročajo tudi o smrti voznika reševalnega vozila, ki je prevažal poškodovane v požaru. Ile Gočevski je bil del ekipe, ki je posredovala na kraju nesreče in skrbela za ranjence. Po tem, ko je vso noč prevažal poškodovance, je šel po napornem dnevu domov počivat, a se zjutraj ni zbudil.

