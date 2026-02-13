Kdo so žrtve strelskega napada v Kanadi?

V strelskem napadu je umrlo devet oseb (vključno z domnevno storilko), še 27 pa jih je bilo ranjenih. Prebivalci male podeželjske skupnosti tako po poročanju BBC-ja zagotovo poznajo nekoga, ki je bil žrtev strelskega napada. Dva učenca sta med streljanjem 18-letne Jesse Van Rootselaar utrpela hude poškodbe. Kot je na spletu povedala mama 12-letne deklice, je bila njena hči ustreljena v glavo in vrat, zdaj pa se v bolnišnici bori za življenje.

Med smrtnimi žrtvami strelskega pohoda sta medtem tudi 39-letna Jennifer Jacobs, mama strelke, in 11-letni polbrat Emmett Jacobs. Trupli obeh je policija našla na njunem domu. Po sejanju smrti doma se je 18-letnica nato odpravila v šolo Tumbler Ridge, kjer je ubila še pet učencev in pedagoginjo, nato pa si sodila tudi sebi. Sodni dokumenti iz leta 2015 kažejo, da so se Jacobsova in njeni otroci več let selili po Kanadi, sodnik pa je njihovo življenje ocenil za "skoraj nomadsko". Pet let so se selili med Newfoundlandom, Grand Cacheom in Powell Riverjem v Britanski Kolumbiji. Sodišče je materi nato odredilo, da se mora z otroki vrniti v Britansko Kolumbijo.

Kdo so še ostale žrtve 18-letne strelke?

Številne smrtne žrtve na srednji šoli Tumbler Ridge so bile stare komaj 12 let. Kanadska konjeniška policija je v četrtek potrdila, da je med njimi tudi Kylie Smith, ki "je imela rada svojo družino, prijatelje in šolo". Po besedah njene družine je bila deklica nadarjena umetnica, ki je sanjala o umetniški šoli v Torontu. "Počivaj v raju, drago dekle, naša družina brez tebe ne bo nikoli več enaka," so še zapisali v poklonu. Pod streli je umrl tudi 12-letni Abela Mwanse, ki ga je poleg znanosti zanimal tudi nogomet. Njegov trener Tyler Curry je za Global News povedal, da je bil deček vedno pripravljen skočiti v akcijo in pomagati svojim soigralcem.

Na spletu pa se je oglasil tudi dečkov oče, pastor, ki je sporočil: "Če bi imel moč dati življenje, bi te obudil skupaj z drugimi, ki so bili ubiti ob tebi. Ampak sinko, moja moč je omejena in videti svojega otroka umorjenega pri teh letih je srce parajoče." Tudi Zoey Benoit je umrla pri zgolj 12 letih, je potrdila Kraljeva kanadska konjeniška policija. "Bila je živahna, pametna, skrbna in najmočnejša deklica, kar jih lahko srečate," je njena družina zapisala v izjavi, ki jo je delila policija. Kot so dodali, je bila vesela deklica, ki je delila nasmeh z okolico, čas pa je rada preživljala s svojo družino. "Nikoli ne boš pozabljena. Pogrešamo te, lepo dekle, Zoey, tako zelo te imamo radi," so še sporočili. Med drugimi umrlimi učenci, ki jih je imenovala policija, sta še 12-letna Ticaria Lampert in 13-letni Ezekiel Schofield.