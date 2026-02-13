Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kdo so žrtve strelskega napada v Kanadi?

Tumbler Ridge, 13. 02. 2026 06.35 pred 24 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Strelski napad na šoli v Tumbler Ridgeu

Prebivalci Kanade so še vedno pretreseni zaradi enega najhujših strelskih napadov v zadnjih desetletjih. Grozljivega dejanja je osumljena 18-letna Jesse Van Rootselaar, ki jo je policija zaradi težav z duševnim zdravjem v preteklosti večkrat obiskala, zasegli pa so ji tudi orožje. V sredo je svoj strelski pohod začela na domu, kjer je najprej umorila mamo in polbrata, nato pa se je odpravila na šolo. Tam je ubila še šest oseb, pet učencev in pedagoginjo.

V strelskem napadu je umrlo devet oseb (vključno z domnevno storilko), še 27 pa jih je bilo ranjenih. Prebivalci male podeželjske skupnosti tako po poročanju BBC-ja zagotovo poznajo nekoga, ki je bil žrtev strelskega napada.

Dva učenca sta med streljanjem 18-letne Jesse Van Rootselaar utrpela hude poškodbe. Kot je na spletu povedala mama 12-letne deklice, je bila njena hči ustreljena v glavo in vrat, zdaj pa se v bolnišnici bori za življenje.

Med smrtnimi žrtvami strelskega pohoda sta medtem tudi 39-letna Jennifer Jacobs, mama strelke, in 11-letni polbrat Emmett Jacobs. Trupli obeh je policija našla na njunem domu. Po sejanju smrti doma se je 18-letnica nato odpravila v šolo Tumbler Ridge, kjer je ubila še pet učencev in pedagoginjo, nato pa si sodila tudi sebi.

Sodni dokumenti iz leta 2015 kažejo, da so se Jacobsova in njeni otroci več let selili po Kanadi, sodnik pa je njihovo življenje ocenil za "skoraj nomadsko". Pet let so se selili med Newfoundlandom, Grand Cacheom in Powell Riverjem v Britanski Kolumbiji. Sodišče je materi nato odredilo, da se mora z otroki vrniti v Britansko Kolumbijo.

Kdo so še ostale žrtve 18-letne strelke?

Številne smrtne žrtve na srednji šoli Tumbler Ridge so bile stare komaj 12 let. Kanadska konjeniška policija je v četrtek potrdila, da je med njimi tudi Kylie Smith, ki "je imela rada svojo družino, prijatelje in šolo". Po besedah njene družine je bila deklica nadarjena umetnica, ki je sanjala o umetniški šoli v Torontu. "Počivaj v raju, drago dekle, naša družina brez tebe ne bo nikoli več enaka," so še zapisali v poklonu.

Pod streli je umrl tudi 12-letni Abela Mwanse, ki ga je poleg znanosti zanimal tudi nogomet. Njegov trener Tyler Curry je za Global News povedal, da je bil deček vedno pripravljen skočiti v akcijo in pomagati svojim soigralcem.

Na spletu pa se je oglasil tudi dečkov oče, pastor, ki je sporočil: "Če bi imel moč dati življenje, bi te obudil skupaj z drugimi, ki so bili ubiti ob tebi. Ampak sinko, moja moč je omejena in videti svojega otroka umorjenega pri teh letih je srce parajoče."

Tudi Zoey Benoit je umrla pri zgolj 12 letih, je potrdila Kraljeva kanadska konjeniška policija. "Bila je živahna, pametna, skrbna in najmočnejša deklica, kar jih lahko srečate," je njena družina zapisala v izjavi, ki jo je delila policija.

Kot so dodali, je bila vesela deklica, ki je delila nasmeh z okolico, čas pa je rada preživljala s svojo družino. "Nikoli ne boš pozabljena. Pogrešamo te, lepo dekle, Zoey, tako zelo te imamo radi," so še sporočili.

Med drugimi umrlimi učenci, ki jih je imenovala policija, sta še 12-letna Ticaria Lampert in 13-letni Ezekiel Schofield.

Preberi še 18-letnica najprej ubila mamo in polbrata, napad nadaljevala na šoli

Med strelskim napadom pa je umrla tudi 39-letna Shannda Avugana-Durand, pedagoginja na šoli. "Žalujemo za enim od naših članov sindikata, ki je umrl v tem groznem dogodku. Shannda Avugana-Durand je bila članica BCGEU in je delala v srednji šoli Tumbler Ridge," je na spletu sporočil sindikat zaposlenih v BC (BCGEU) in družini, prijateljem in drugim izrekel sožalje.

Tumbler Ridge strelski napad kanada žrtve

Goli ženski kipi na Danskem dobivajo oblačila

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
bibaleze
Portal
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
zadovoljna
Portal
Bila je njegova največja opora vse do smrti
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Slovenska političarka je v sorodu s to slavno igralko
Slovenska političarka je v sorodu s to slavno igralko
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Regres 2026 občutno višji
Regres 2026 občutno višji
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534