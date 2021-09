Kdo sprejema 'napačne odločitve' in kdo zveni kot 'mini Trump'?

Marsikaj je odvisno predvsem od ene osebe: Lascheta. Nocoj ima priložnost nadoknaditi izgubljeno, zato bodo v ARD in ZDF, kjer bo potekal troboj Laschet, Scholz in Annalena Baerbock (Zeleni), uprte številne oči.

Naključen pa ni bil niti čas izjave, pred začetkom kongresa stranke CSU v Nürnbergu je Söder želel razgreti pričakovanja in poudariti, da Unija CDU/CSU še ima priložnost preseči SPD, s katero sicer zdaj skupaj vodi Nemčijo. "V SPD nisem videl, da bi Olafa Scholza tako slavili, kot se pri nas slavi Armina Lascheta," je še dodal. Laschetov tabor sicer meni, da ga Bavarska spodkopava, zato to prinaša tudi nekaj notranjih napetosti, zadnje prijazne besede pa da prihajajo prepozno, saj naj bi nejasna podpora CSU Laschetu Uniji povzročila resno škodo.

"Dva tedna pred glasovanjem pritisk narašča," je za nemški Focus dejal Andreas Busch, profesor političnih znanosti na univerzi v Göttingenu. Raziskave so pokazale, da se volivci dokončno odločijo šele tik pred volitvami, zato je nocojšnja predstava pomembna, pravi.

Odločale bodo tudi malenkosti, kot so kretnje, izraz na obrazu, seveda pa tudi odpornost na stres, prikupnost, kompetentnost, znanje in zmožnost kandidata, da vzbudi zaupanje. "Mirna reakcija v stresnih situacijah je pomembna kakovost za morebitnega kanclerja," je Handelsblatt citiral Ulricha Sollmanna, ki se na svoji spletni strani opisuje kot specialist za "medsebojno vplivanje in govorico telesa".

Prvi troboj na RTL in NTV je vsem trem kandidatom prinesel kritiko, da so skušali biti preveč všečni. Na vprašanje, kdo jih je najbolj prepričal, so gledalci po soočenju odgovorili, da Scholz s 36 odstotki, sledilo je 30 odstotkov za Baerbockovo in 25 za Lascheta. V zadnjem političnem barometru ZDF pa je 48 odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi na mestu Merklove najraje videli Scholza, za Lascheta je glasovalo 21 odstotkov, za Baerbockovo pa 16 odstotkov.