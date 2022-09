Kdo stoji za napadi na plinovode? Cene plina po novici o 'sabotaži' poskočile

Evropski voditelji so prepričani, da je uhajanje plina na plinovodih Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju posledica ciljno usmerjenih napadov. Kdo stoji za njimi, ni jasno, Zahod pa je s prstom hitro pokazal na Rusijo.

"Oblasti ocenjujejo, da gre za namerna dejanja, ne za nesreče," je v torek dejala danska premierka Mette Frederiksen. Dodala je, da nimajo informacij o tem, kdo bi lahko stal za sabotažo. Zavrnila je namige, da je bil incident napad na Dansko in poudarila, da je do uhajanja plina prišlo v mednarodnih vodah. Eksplozija je sicer odjeknila le dva kilometra od danskih teritorialnih voda. Danes je danski obrambni minister sicer odpotoval v Bruselj, kjer se je sestal z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom. Po srečanju je dejal, da "obstaja razlog za zaskrbljenost glede varnosti v Baltskem morju". Pri tem je spomnil na pomembno vojaško prisotnost Rusije v tem morju. "Pričakujemo, da bodo še naprej rožljali z orožjem." Seizmologi so v ponedeljek zaznali dve močni podvodni eksploziji. Prvo so zabeležili zgodaj zjutraj jugovzhodno od danskega otoka Bornholm, druga, močnejša eksplozija severovzhodno od otoka pa je bila enakovredna potresu z magnitudo 2,3, je pojasnil Bjorn Lund, direktor švedske seizmične mreže. "Nobenega dvoma ni, da ni šlo za potres," je poudaril. Seizmolog s švedske univerze v Uppsali pa je dodal, da je bila ena od eksplozij v bližini plinovoda enakovredna eksploziji več kot 100 kilogramov dinamita. Na fotografijah, ki jih je posnela danska vojska v gospodarskih conah Švedske in Danske, je videti tri velike gmote mehurčkov na površini vode s premerom od 200 do 1000 metrov. Danske in švedske pomorske oblasti so izdale opozorila in določile območje prepovedi plovbe. Ladje lahko namreč izgubijo plovnost, obstaja pa lahko tudi nevarnost vžiga.

Nemški operater plinovodov Nord Stream AG je sporočil, da pripravlja oceno škode."Trenutno ni mogoče oceniti časovnega okvira za obnovo infrastrukture za dobavo plina," so zapisali v družbi. Vzroki za nastalo škodo bodo po njihovih besedah razjasnjeni s preiskavo. Obseg škode pomeni, da plinovodi Severni tok to zimo verjetno ne bodo mogli prinašati plina v Evropo, tudi če bi obstajala politična volja za njihovo vzpostavitev, so povedali analitiki skupine Eurasia. "Odvisno je sicer od obsega škode, ampak uhajanje plina bi lahko pomenilo trajno zaprtje obeh tras," sta zapisala analitika Henning Gloystein in Jason Bush. Tudi Švedska je ocenila, da gre verjetno za sabotažo, ne pa tudi za napad na Švedsko. Sosednja Norveška je medtem v bližini svojih objektov na morju opazila neznana brezpilotna letala. Z nafto bogata država je po incidentu v Baltskem morju dvignila stopnjo varnostne pripravljenosti na svoji naftni in plinski infrastrukturi.

Zemeljski plin, ki uhaja iz plinovoda, je skoraj v celoti sestavljen iz metana, ki je za ogljikovim dioksidom drugi največji povzročitelj podnebnih sprememb.

Domnevna sabotaža je med drugim zasenčila včerajšnje slovesno odprtje dolgo pričakovanega plinovoda, ki bo pošiljal norveški plin na Poljsko, s čimer bi se okrepila energetska neodvisnost celine od Moskve. Dogodka se je udeležil tudi poljski premier Mateusz Morawiecki. "Obdobje ruske prevlade na področju plina se bliža koncu," je dejal včeraj. Tudi Morawiecki je prepričan, da so poškodbe na Severnem toku sabotaža, kar pomeni naslednji korak v stopnjevanju konflikta. Anders Puck Nielsen, raziskovalec Centra za pomorske operacije na Kraljevi danski obrambni akademiji, je dejal, da je morda "nekdo želel poslati jasen signal, da bi se lahko nekaj podobnega zgodilo tudi norveškemu plinu". Izvedba sabotaže po njegovem mnenju tehnično ni težka. "Potrebujete le čoln in nekaj potapljačev, ki vedo, kako ravnati z eksplozivnimi napravami." Borrell: Gre za namerno dejanje "Poškodba plinovodov Severni tok 1 in 2 ni nesreča in vpliva na vse nas. Vse razpoložljive informacije kažejo, da gre za posledico namernega dejanja," je zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Ob tem je opozoril, da je vsaka namerna motnja na evropski energetski infrastukturi nepsrejemljiva, EU pa bo nanjo odgovorila odločno in enotno. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sicer že v torek zvečer ocenila, da je šlo za sabotažo. "Ključno je preiskati te incidente in storiti vse, da razjasnimo okoliščine, zaradi katerih je prišlo do njih," je poudarila. Nekdanji poljski zunanji minister: Hvala ZDA Ameriški državni sekretar Antony J. Blinken je medem govoril z danskim zunanjim ministrom in poudaril, da so ZDA "zavezane spodbujanju evropske energetske varnosti". Kot je poročal nemški časnik Spiegel, je ameriška CIA pred tedni opozorila Nemčijo na možnost napadov na plinovode v Baltskem morju. V Rusiji so medtem izrazili "izjemno zaskrbljenost" zaradi nastalih razmer. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je na novinarsko vprašanje, ali bi lahko šlo za sabotažo, odgovoril, da trenutno ne izključujejo nobene možnosti. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa se je odzvala na tvit nekdanjega poljskega šefa diplomacije. Radek Sikorski je namreč na Twitterju objavil fotografijo uhajanja plina in pripisal: "Hvala ZDA." Zaharova se ob tem sprašuje, ali gre za "uradno potrditev terorističnega napada".

