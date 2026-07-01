Kdo stoji za napadom? Storilec čakal na žrtve, nato nastavil bombo

Po besedah monaškega tožilca je moški v ponedeljek zvečer vstopil v stanovanjski blok, pustil paket v predverju in odšel. Nekaj trenutkov pozneje, ko so se trije stanovalci stanovanja v pritličju približali vhodu, je odjeknila eksplozija.

Francoski mediji so trojico poškodovanih identificirali kot ukrajinskega oligarha Vadima Jermolajeva, njegovo partnerko in njunega 13-letnega sina. Vse tri so prepeljali v bolnišnico v Nico. Najstnik je utrpel lažje poškodbe, njegova starša pa huje. Medtem ko Jermolajev ni več v smrtni nevarnosti, je stanje njegove partnerke še vedno kritično. Po poročanju BFMTV so ji morali zdravniki amputirati obe nogi.

Kje se nahaja domnevni napadalec, medtem ostaja neznanka. Monaške oblasti predvidevajo, da se nahaja v Franciji. Nadzorne kamere so ga namreč posnele, ko je po eksploziji bežal v smeri meje s Francijo. "Iz kneževine Monako je zelo enostavno priti do mesta Beausoleil – le prečkati morate cesto – zato bi bilo na tej stopnji težko natančno povedati, kje je osumljenec," je komentiral monaški državni minister Christophe Mirmand.

"Zdi se, da je bila družina tarča napada," je dodal in pojasnil, da so trije Ukrajinci zadnja leta živeli v Monaku. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da se je napadalec dlje časa sprehajal v bližini stavbe, medtem ko je čakal na prihod žrtev, poroča Guardian.