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Kdo stoji za napadom? Storilec čakal na žrtve, nato nastavil bombo

Monako, 01. 07. 2026 10.00 pred 37 minutami 3 min branja 5

Avtor:
M.S.
Vadim Jermolajev

Monaške oblasti v sodelovanju s francosko policijo še vedno iščejo moškega, ki je v predverju stanovanjskega bloka nastavil paket z eksplozivno napravo. Tožilstvo v Monaku je sprožilo preiskavo poskusa umora, saj verjamejo, da je bila tričlanska družina tarča napada. Ukrajinski mediji medtem poročajo, da bi lahko za bombnim napadom stale organizirane kriminalne združbe.

Po besedah monaškega tožilca je moški v ponedeljek zvečer vstopil v stanovanjski blok, pustil paket v predverju in odšel. Nekaj trenutkov pozneje, ko so se trije stanovalci stanovanja v pritličju približali vhodu, je odjeknila eksplozija.

Francoski mediji so trojico poškodovanih identificirali kot ukrajinskega oligarha Vadima Jermolajeva, njegovo partnerko in njunega 13-letnega sina. Vse tri so prepeljali v bolnišnico v Nico. Najstnik je utrpel lažje poškodbe, njegova starša pa huje. Medtem ko Jermolajev ni več v smrtni nevarnosti, je stanje njegove partnerke še vedno kritično. Po poročanju BFMTV so ji morali zdravniki amputirati obe nogi.

Kje se nahaja domnevni napadalec, medtem ostaja neznanka. Monaške oblasti predvidevajo, da se nahaja v Franciji. Nadzorne kamere so ga namreč posnele, ko je po eksploziji bežal v smeri meje s Francijo. "Iz kneževine Monako je zelo enostavno priti do mesta Beausoleil – le prečkati morate cesto – zato bi bilo na tej stopnji težko natančno povedati, kje je osumljenec," je komentiral monaški državni minister Christophe Mirmand.

"Zdi se, da je bila družina tarča napada," je dodal in pojasnil, da so trije Ukrajinci zadnja leta živeli v Monaku. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da se je napadalec dlje časa sprehajal v bližini stavbe, medtem ko je čakal na prihod žrtev, poroča Guardian.

Jermolajev prihaja iz jugovzhodnega ukrajinskega mesta Dnipro, kjer je ustanovil korporacijo Alef in s tem postal eden najvplivnejših nepremičninskih poslovnežev v regiji. Forbes ga je v preteklosti uvrstil na seznam 100 najbogatejših Ukrajincev.

Leta 2019 se je odpovedal ukrajinskemu državljanstvu in postal državljan Cipra. Kot je povedal v enem od intervjujev leta 2024, je to storil, ker si je želel večje mednarodne zaščite. "Ukrajinski pravosodni sistem, milo rečeno, ni idealen, prav tako tudi ne davčni sistem," je dejal za Forbes.

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Kijev je sicer zoper Jermolajeva leta 2023 uvedel sankcije, češ da je vzdrževal poslovne vezi z ruskimi subjekti, ki delujejo na ukrajinskih ozemljih pod okupacijo Rusije, vključno s Krimom.

Po navedbah ukrajinskih medijev naj bi bombni napad organizirale kriminalne družbe, Jermolajev pa naj bi bil tarča zaradi afere s prevarantskimi klici v Dnipru, v katero so bili vpleteni njegovi družinski člani.

Ponedeljkov napad je sicer močno šokiral bogato sredozemsko enklavo, kjer so nasilni zločini izjemno redki.

Prebivalec, ki živi v bližini stavbe, je za francoski časopis Nice-Matin povedal, da je eksplozija povzročila šok. "Hrup je bil grozen ... V Monaku nismo vajeni takšnih dogodkov. Še vedno smo v šoku," je dejal.

Monako, ki je znan po svojem luksuznem življenjskem slogu in nizkih davkih, že dolgo privablja milijarderje, zvezdnike in poslovneže z vsega sveta. Od ruske invazije na Ukrajino je postal tudi dom številnih bogatih Ukrajincev.

monako eksplozija

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KOMENTARJI5

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Jezna lepookica
01. 07. 2026 10.40
Za napadom sigurno stoji Ukrajinec
Odgovori
0 0
izRODEk
01. 07. 2026 10.34
Izraelska posla. Izrael je nekaj, kar je potrebno izkoreniniti na tem planetu.
Odgovori
+0
1 1
4krogci
01. 07. 2026 10.30
Nekdo ki ga je najel zelenko placala pa EU!
Odgovori
+4
4 0
Vse stransko
01. 07. 2026 10.28
Nedotakljivi so razpršljivi. Vedno bolj.
Odgovori
+2
2 0
Un71
01. 07. 2026 10.19
Baje modus operandi zelenega. Najprej je Kijev zahteval izročitev osebe zaradi kvazi kd korupcije, ker jih je Monako zavrnili pa bomba. Gonzalo Lira bi imel kaj za povedati, kako izgineš, ampak o tem ne pišete, čeprav je bil novinar. Ampak povzemati Kijevske medije je bolj pomenbno.
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+9
9 0
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