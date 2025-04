Slovenska delegacija na pogrebu papeža Frančiška

Papeževega pogreba v Vatikanu se udeležuje 170 delegacij z vsega sveta, okoli 50 vodij držav, 10 kronanih glav. V Vatikanu so tudi slovenski premier Robert Golob s partnerko Tino Gaber in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem. Med mašo sta sedela tik za ukrajinskim predsednikom in njegovo soprogo. Ameriški predsednik Donald Trump se je pogreba udeležil z ženo Melanio. Ne le to, kdo je prišel na pogreb, pomenljivo je tudi, koga ni. Ni ruskega predsednika Putina, je pa prišla ruska ministrica za kulturo. V imenu britanske kraljeve družine se pogreba udeležuje princ William. Ponuja se tudi priložnost za dvostranska srečanja.