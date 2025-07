Kdo vse na služenje vojaščine, lahko odloči žreb. V boben tudi ženske

Od danes se bodo morali ob dopolnjenem 18. letu starosti tako moški kot ženske registrirati, nakar bodo pristojne službe ocenile njihovo primernost za služenje vojaškega roka.

Najprej bodo vpoklicani prostovoljci, preostanek pa bodo zapolnili na podlagi žreba. V skladu z danes uvedenimi spremembami se je obdobje naborništva podaljšalo z dosedanjih štirih mesecev na 11, poroča britanski BBC.

Na Danskem so se doslej ženske že lahko udeleževale vojaškega urjenja, a na prostovoljni osnovi. Lani je krajše vojaško usposabljanje opravilo približno 4700 Dancev, od katerih je bilo 24 odstotkov ženskih prostovoljk. V skladu z novimi pravili naj bi število nabornikov na letni ravni do leta 2033 naraslo na do 6500.