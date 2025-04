Kdo vse prihaja na papežev pogreb?

Na Trgu svetega Petra bo poslednji sprevod papeža Frančiška po pričakovanjih spremljalo več sto tisoč ljudi, med njimi tudi svetovni voditelji, katoliški uradniki in na tisoče žalujočih. Med drugim se bodo pogreba udeležili britanski princ William, francoski predsednik Emmanuel Macron, španski kralj Filipe VI. in kraljica Letizia, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski s soprogo Oleno ter brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. Papežu pa se bosta v Vatikanu poklonila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Slovo priljubljenega papeža Frančiška bo najvidnejše srečanje svetovnih voditeljev po inavguraciji ameriškega predsednika, politična smetana sveta pa se bo pogreba udeležila v svoji polni zasedbi. Tam bodo tudi nekateri tisti, ki so se zaradi glasnega mnenja papeža v preteklosti znašli v sporu z njim.

V Vatikan odhaja britanski premier Keir Starmer, ki je ob smrti Frančiška njegovo vodstvo označil kot "pogumno" ter poudaril, da je papež vedno skrbel za revne, zatirane in pozabljene. Iz Britanije prihaja tudi valižanski princ William, ki se bo pogreba udeležil v imenu svojega očeta, kralja Karla III. Podobno se je zdajšnji kralj leta 2005 v imenu svoje matere kraljice Elizabete II. udeležil pogreba papeža Janeza Pavla II. Kralj Karel III. in njegova soproga Camilla sta bila sicer med zadnjimi visokimi osebnostmi, ki sta se med kraljevim obiskom v Italiji v začetku meseca s papežem srečala v njegovi rezidenci. Britanski kralj se je takrat poklonil sočutju papeža in dejal, da se je "s svojo skrbjo za ljudi in planet dotaknil življenj mnogih".

Na pogrebu številni evropski voditelji: Pirc Musarjeva s soprogom, Golob s partnerko

Da se bo pogreba udeležil, je lokalnim medijem dejal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "V tem obdobju žalovanja in razmišljanja za vse vernike in za ves svet se predsednik republike ob robu pogreba ne bo udeležil nobenih diplomatskih srečanj," so sporočili viri iz Elizejskega dvora na predvečer Macronovega potovanja v Rim.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prav tako potrdila, da se bo udeležila pogreba. "S svojo ponižnostjo in čisto ljubeznijo do manj srečnih je navdihnil milijone, daleč onkraj Katoliške cerkve," je von der Leynova dejala v svojem poklonu pokojnemu papežu. Pričakuje pa se, da bosta v Vatikan odpotovala tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo na pogreb odpotoval s prvo damo Oleno Zelensko. "Znal je dati upanje, lajšati trpljenje z molitvijo in spodbujati enotnost. Molil je za mir v Ukrajini in za Ukrajince," je po smrti papeža na spletu zapisal ukrajinski predsednik. Po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 je Frančišek večkrat pozval k miru in koncu vojne. Voditelja sta se ob tem večkrat tudi srečala v Vatikanu, nazadnje oktobra lani. "Vsi narodi imajo pravico do obstoja v miru in varnosti. Njihova ozemlja ne smejo biti napadena, njihova suverenost pa mora biti spoštovana in zagotovljena z mirom in dialogom," je takrat zapisal Frančišek.

Tam bodo tudi najvišji predstavniki Slovenije. Predsednica države Nataša Pirc Musar se bo pogreba udeležila skupaj s soprogom Alešem Musarjem, predsednika vlade Roberta Goloba pa bo na slovesnosti spremljala partnerka Tina Gaber. Premier se v Vatikan odpravlja že danes pozno popoldan, kjer se bo poklonil preminulemu papežu. "Papež Frančišek se je od nas poslovil v izjemno težkih časih, ki nam kot človeštvu niso v čast. Vojne, ki si jih je Frančišek srčno želel končati, in razprtije med narodi, ki se jih je trudil pomirjati, vse to njegovo delo nam je dajalo upanje in vero, da bomo zmogli in da bosta prevladala dobro in mir. Papeža Frančiška ni več, upanje pa ostaja. Bil je vest sveta, pogrešali ga bomo," je ob smrti papeža sporočil Golob.

Golob je sicer Sveti sedež obiskal decembra 2022, v zasebno avdienco pa ga je takrat sprejel tudi papež Frančišek. Njun pogovor je bil usmerjen v prihodnost – soglašala sta, da se moramo kot družba nehati ukvarjati s preteklostjo in razlikami med ljudmi, temveč usmeriti skupne moči v ustvarjanje boljše prihodnosti, so sporočili iz njegovega kabineta.

Lula da Silva že v Rimu, prijaka tudi filipinski predsednik

V Rim sta že prispela tudi brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in prva dama Janja Lula da Silva. Brazilija je z več kot 100 milijoni katoličanov dom največjega katoliškega prebivalstva na svetu. Po ponedeljkovi novici o smrti papeža Frančiška je Lula razglasil sedemdnevno žalovanje. Ob spominu na svoja pretekla srečanja s papežem pa je brazilski predsednik dejal: "Lahko sva delila svoje ideale o miru, enakosti in pravičnosti. Ideale, ki jih je svet vedno potreboval in jih tudi vedno bo." Prisotnost je potrdil tudi filipinski predsednik Ferdinand Marcos ml., ki je Frančiška opisal kot "najboljšega papeža v mojem življenju". Tudi Filipini so ena izmed najbolj katoliških držav na svetu; skoraj 80 odstotkov Filipincev se opredeljuje za rimokatoličane.

Prav s Filipinov pa bi lahko prišel novi papež. V igri za papeški prestol je namreč tudi filipinski kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, ki so ga zaradi njegove predanosti socialnim vprašanjem in naklonjenosti migrantom imenovali za "azijskega Frančiška".

Na pogrebu tudi njegovi 'nasprotniki'

Prisotnost na pogrebu je na svojem družbenem omrežju potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Sporočil je, da ga bo v Vatikanu spremljala prva dama Melania. Trump je sicer ob novici o smrti papeža odredil, da se vse zvezne in državne ustanove izobesijo na pol droga, Frančiška pa je označil za zelo dobrega človeka, ki je ljubil svet, "zlasti pa je imel rad ljudi, ki jim je bilo težko".

V preteklosti se sicer papež in Trump večkrat besedno spopadla. Frančišek je tako leta 2016 kritiziral predlog ameriškega predsednika, da bi na meji z Mehiko zgradil zid. Dejal je, da oseba, ki razmišlja le o gradnji zidov in ne o gradnji mostov, ni kristjan. Trump mu je takrat odgovoril: "Za verskega voditelja je sramotno dvomiti v vero osebe." Po srečanju v Vatikanu leta 2017 je sicer Američan dejal, da je Frančišek resnično dobra oseba ter da sta imela odlično srečanje. A tudi v drugem mandatu je papež Trumpu namenil ostro kritiko - njegove množične deportacije je označil za "veliko krizo".

Čeprav je v preteklosti večkrat kritiziral in celo žalil papeža, se bo njegovega pogreba udeležil tudi predsednik Argentine, države, iz katere papež prihaja. Javier Milei, skrajno desni politik, je Frančiška še preden je decembra 2023 postal predsednik označil za "imbecila, predstavnika zla na Zemlji". Tudi v svojem poklonu pokojnemu papežu je namignil na njune "razlike" in zapisal: "Z globoko žalostjo sem to jutro izvedel, da je papež Frančišek, Jorge Bergoglio, umrl in zdaj počiva v miru. Kljub razlikam, ki se danes zdijo majhne, je bilo to, da sem ga lahko spoznal v njegovi dobroti in modrosti, zame prava čast."

Drugi svetovni voditelji in kraljeve družine

Med drugim se bodo pogreba udeležili tudi poljski predsednik Andrzej Duda, italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Sergio Mattarella, predsednik Dominikanske republike Luis Abinader, ekvadorski predsednik Daniel Noboa, irski premier Micheál Martin, predsednica Moldavije Maia Sandu, latvijski predsednik Edgars Rinkevics, novozelandski premier Christopher Luxon, generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Bosno in Hercegovino bo na jutrišnjem pogrebu papeža Frančiška v Vatikanu zastopala premierka Borjana Krišto, Hrvaško pa predsednik Zoran Milanović. Tam pa bodo tudi predstavniki drugih kraljevih družin, med njimi belgijski kralj Philippe in kraljica Mathilde, norveški prestolonaslednik Haakon in prestolonaslednica Mette-Marit in švedski kralj Carl XVI. Gustav in kraljica Silvia.

Za spremljanje dogajanja po papeževi smrti je akreditiranih 2700 novinarjev, med njimi je tudi naša novinarska ekipa. Zadnje slovo papeža Frančiška boste lahko spremljali v posebni oddaji v soboto dopoldne, poleg eminentnih gostov se bo v vse oddaje v živo iz Vatikana javljala tudi naša posebna ekipa z novinarjem Markom Gregorcem.