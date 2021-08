'Kdor nima zelenega potrdila, bo suspendiran, brez plače, na prisilnem dopustu'

Po tem, ko so bila lansko šolsko leto šolska vrata ves čas zaprta za učence, starejše od 15 let, medtem ko so nižji razredi pouk lahko obiskovali v živo, je letos, kot pravi, imperativ, da septembra vsi učenci sedejo v šolske klopi. "Mislim, da sem v lanskem šolskem letu izdelala 45 urnikov, ker smo se stalno prilagajali tistemu, kar je od nas terjala situacija," dodaja Petarosova.

Učitelji si teste plačajo sami

Vsak učitelj, ki se noče cepiti, si svoj test plača sam, pri čemer hitri test velja 48 ur. A večina je cepljena. "Kakor hitro je bila šolskemu osebju dana možnost, da se cepi, so se vsi cepili – 90 odstotkov se jih je cepilo," navaja ravnateljica.

Tudi testiranje, kot pravi, nikoli ni bilo težava. Ko v razredu kdo zboli, se v času odrejene karantene vedno testirajo vsi, ki so bili v stiku z njim. Prav tako v razredih vsi nosijo maske: "Pri nas imajo otroci od šestega leta dalje vedno masko. Od 8.00, vse dokler ne zapustijo šole."

Pri tem pa Petarosova ne pozabi pohvaliti sodelovanja staršev. Da se držijo pravil in so zelo socialno odgovorni, doda. "Pri nas ni debate. Zakon pravi: maska je obvezna, in masko imamo. Konec. Tako je pravilno in tega se držimo. Tako je, kot bi rekli: semafor je rdeč, jaz bom pa vseeno vozil, ker mi je všeč rdeča. Ne. Če je semafor rdeč, se moramo pri rdeči ustaviti. In konec," še drzno pove.

V Furlaniji - Julijski krajini je sicer cepljenjih že več kot 50 odstotkov otrok, starejših od 12 let.