Keir Starmer – premier, ki je po 14 letih Britanijo zasukal v levo

61-letni Keir Starmer je po odvetniški in tožilski karieri leta 2015 postal poslanec, vajeti stranke pa je aprila 2020 prevzel iz rok Jeremyja Corbyna , potem ko so laburisti na volitvah leta 2019 doživeli hud poraz. Odtlej je stranko popeljal proti sredini in jo očistil očitkov antisemitizma.

Pri tem je opustil več napovedi, s katerimi je sprva poskusil ugoditi levemu krilu stranke. Med drugim se je odpovedal ukinitvi šolnin na univerzah in nacionalizaciji energetskih in vodnih podjetij, zaradi česar so ga nekateri obtožili izdaje in prelomljenih obljub.

Zanesljiv človek s pragmatičnimi stališči ali človek brez jasne vizije za Britanijo?

Podporniki po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v njem vidijo zanesljivega človeka, čigar stališča temeljijo bolj na pragmatizmu kot pa na ideologiji. Pričakujejo, da se bo z nalogo izboljšanja splošnega stanja v državi spoprijel tako, kot je deloval v pravu: resno in natančno.

Kritiki medtem pri njem pogrešajo bolj jasna in trdna stališča, menijo tudi, da ni uspel izrisati jasne vizije za državo. Na javnih nastopih pogosto deluje zadržan in pred množicami naj bi šele pred kratkim začel kazati nekoliko več sproščenosti.

Po kaotičnih letih za Veliko Britanijo, ki se je soočala s finančnimi rezi, posledicami brexita in vse višjimi življenjskimi stroški, sicer obljublja "desetletje narodnega preporoda". Seznam njegovih nalog je dolg in težaven, od šibke gospodarske rasti do preobremenjenih in podhranjenih javnih storitev, pričakovanja ljudi pa velika.