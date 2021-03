Helikopter naj bi strmoglavil tik pod grebenom, nato pa okoli 274 metrov drsel po pobočju

Objavili so tudi prve fotografije prizorišča nesreče. Aljaški policist Austin McDaniel je medtem za portal iRozhlas.czdejal, da so obvestilo o nesreči prejeli v soboto ob 22. uri. Na teren so takoj poslali reševalce. "Ker je bila že tema, smo rešili le osebo, ki je preživela. V nedeljo pa smo sestavili ekipo in odleteli na kraj, kjer so bila trupla še petih ljudi,"je povedal.

Poleg Kellnerja so umrli še češki državljan Benjamin Larochaix (50), vodiča Greg Harms(52) in Sean McManamy (38) ter pilot Zachary Russell (33). Preživel pa je češki fotograf in deskar na snegu David Horvath, katerega stanje je kritično, a stabilno. Odpeljali so ga v bolnišnico v Anchorage. Skupina se je sicer v soboto s helikopterjem Airbus AS350 B3 odpravila na smučarsko ekskurzijo, s katere se ni vrnila.

Preiskovalcem je na podlagi satelitskega signala že uspelo sestaviti časovnico nesreče. Zadnji stik s helikopterjem je bil ob 18.34 po lokalnem času, ob 20.30 se je signal izgubil. NTSB naj bi med drugim trenutno preiskoval teorijo, da je helikopter letel prenizko, pa tudi možnost, da je bila za tragedijo kriva turbulenca. Pod drobnogled pa bodo vzeli tudi tehnično stanje helikopterja, možnost človeške napake in vremenske pogoje, ki so v času nesreče vladali na območju.

Po Kellnerjevi smrti je investicijska skupina PPF na njegovo mesto imenovala Ladislava Bartonička, enega od delničarjev skupine. "Posamezna podjetja skupine PPF vodijo ekipe profesionalnih menedžerjev in bodo pod vodstvom Ladislava Bartonička delo tudi nadaljevale," so sporočili. Zahvalili so se tudi za vse izraze sožalja in spodbudne besede.

Skupina PPF sicer vlaga v več tržnih segmentov, vključno s finančnimi storitvami, telekomunikacijami, mediji, biotehnologijo, nepremičninami in strojništvom. Njena rast temelji na razvoju tradicionalnih in novih industrij, gradnji sodobne infrastrukture, digitalnem gospodarstvu in povezovanju čeških talentov in zmogljivosti z globalnimi priložnostmi. Domet skupine PPF sega od Evrope do Severne Amerike in Azije. Deluje v 25 državah in je na dan 30. junija 2020 zaposlovala 98.000 ljudi.