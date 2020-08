Kellyanne Conway zapušča Belo hišo, s projekta Lincoln se umika tudi njen mož

Medtem je George Conway tvitnil, da se umika iz projekta Lincoln. Gre za projekt skupine, ki so jo ustanovili republikanci, ki nasprotujejo predsedniku Donaldu Trumpu . V tvitu je pojasnil, da bi rad "več časa namenil družinskim zadevam." Dodal je, da sicer še vedno strastno podpira projekt Lincoln in njegove cilje.

"Konec tega meseca bom odšla iz Bele hiše. Spremembe bo naredil tudi George," je dejala Kellyanne Conway . "Glede marsičesa se ne strinjava, vendar sva enotna glede tistega, kar je najbolj pomembno: otroci," je dejala in dodala, da so njuni štirje otroci najstniki, ki začenjajo novo šolsko leto in bodo vsaj nekaj mesecev študirali od doma. "Kot milijoni staršev po vsem svetu vedo, otroci, ki šolo delajo od doma, potrebujejo veliko pozornosti in pazljivosti," je dodala.

Toda v zadnjih letih je v javnost prišla politična napetost, ki jo je bilo opaziti med njo in njenim možem. Washingtonski odvetnik, ki je bil sicer zgodaj v času Trumpovega mandata nominiran za več delovnih mest na pravosodnem ministrstvu, se je hitro izkazal za vidnega kritika predsednika. Že prej je dejal, da je Trump "kriv", da ni primeren za funkcijo, kongres je pozval, naj odstrani "raka" Trumpa iz predsedstva, in odkrito dvomil o duševnem zdravju predsednika.

Njegovo nasprotovanje je dobilo nov pomen, ko se je pridružil projektu Lincoln. Člani projekta Lincoln so se na volitvah 2016 poistovetili z gibanjem "Nikoli Trump" in bili od njegove zmage naprej odprto kritični tako do Trumpa kot tudi republikanske stranke. Trump je lani Georga Conwaya v tvitu označil za "gospoda Kellyanne Conway".

Conwayjeva: Manj drame, več mame

Čeprav je bil George Conway preteklo nedeljo ponovno kritičen do Trumpa je Conwayjeva v svoji izjavi v nedeljo dejala, da so "neverjetni moški, ženske in otroci, ki jih je srečala na poti, ponovno potrdili, da ima javna služba lahko smisel in vpliv".

"Zaradi vseh svojih političnih razlik in kulturnih razcepitev je to lepa država, napolnjena z neverjetnimi ljudmi. Ameriška obljuba pripada vsem nam," je dejala. Poudarila je tudi, da je odločitev popolnoma njena izbira. "Sčasoma bom objavila prihodnje načrte. Za zdaj in za moje ljubljene otroke bo manj drame, več mame," je zaključila.