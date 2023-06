Kenijski kult smrti: število smrtnih žrtev preseglo 300

Macknzie se je iz taksista prelevil v pridigarja in je v policijskem priporu od 14. aprila, poroča AFP . Soočiti se bo moral z obtožbami terorizma. Nthengeju očitajo, da je svoje privržence spodbujal, naj stradajo, da bodo srečali Jezusa. Policija cerkvi očita, da je ljudem prala možgane, da so umrli zaradi stradanja. 50-letnik se je policiji predal sam, potem ko je ta na podlagi namigovanja prvič vstopila v gozd Shakahola. Pridigar je oblastem sicer nedavno priznal, da bodo našli posmrtne ostanke več kot tisoč ljudi, ki so umrli, da bi srečali Jezusa.

Čeprav se zdi, da je stradanje glavni vzrok smrti pripadnikov kulta, so bile nekatere žrtve – vključno z otroki – zadavljene, pretepene ali zadušene, so ugotovili patologi. Postavljajo se vprašanja o tem, kako se je Mackenzieju tako dolgo uspelo izogibati organom pregona. Primer je pretresel Kenijo, zato je predsednik William Ruto ustanovil komisijo za preiskavo primera in delovno skupino za revizijo predpisov, ki urejajo delovanje verskih organizacij. Drugega pastorja, obtoženega povezav in sodelovanja z Mackenziejem in trupli, najdenimi v gozdu, je sodišče izpustilo proti varščini. Ezekiela Odera, uglednega in premožnega televizijskega evangelista, preiskujejo na podlagi vrste obtožb, vključno z umorom, pomočjo pri samomoru, ugrabitvijo, radikalizacijo, zločini proti človeštvu, krutostjo do otrok, goljufijami in pranjem denarja.