Kenijski pridigar spoznan za krivega umora 191 ljudi, večinoma otrok

Sodbo je v pristaniškem mestu Mombasa po osemurnem branju obrazložitve izrekla sodnica Diana Mochache, Paulu Mackenzieju pa bodo kazen izrekli 6. novembra, poroča BBC. Sodnica je pojasnila, da so Mackenziejevi privrženci verjeli, da je pridigar "Jezusov glasnik". Eden od soobtoženih je povedal, da je Mackenzie svojim privržencem naročil, naj tiste, ki bi se upirali postu, v nebesa pošljejo "z brcami in udarci". Pokope v gozdu, kjer je deloval kult, so imenovali poroke, saj so umrle razglasili za ljudi, ki so se poročili z Jezusom. Ena od prič je opisala tudi primer nosečnice, ki ji po porodu niso dovolili dojiti novorojenčka. Otrok je umrl po 12 dneh, materi pa so naročili, naj se posti do smrti in sledi svojim otrokom.

Paul Mackenzie in njegovi privrženci na sojenju v Mombasi FOTO: Profimedia

Mackenzieja so aretirali leta 2023, potem ko so v plitvih grobovih v gozdu Shakahola blizu kenijske obale odkrili več kot 400 trupel. Njegovi privrženci so tja prihajali iz različnih delov države, številni pa so umrli zaradi stradanja in drugih oblik nasilja. Številnih žrtev zaradi močno razpadlih posmrtnih ostankov še vedno niso identificirali. 48-letni Stephen Mwiti, ki je zaradi kulta izgubil šest otrok, je po razglasitvi sodbe izrazil zadovoljstvo. "Srečen sem, da so bili vsi spoznani za krive," je povedal za BBC pred sodiščem. Od svojih otrok je našel in pokopal le posmrtne ostanke sina Samuela. Njegova nekdanja žena je bila med tistimi, ki so bili skupaj z Mackenziejem obsojeni umora. Mackenzie se je že prej soočal z drugimi sodnimi postopki, med drugim zaradi terorizma, radikalizacije in odrekanja izobraževanja otrokom. Cerkev Good News International Ministries je ustanovil leta 2003 in v naslednjih 16 letih zbral na tisoče privržencev po Keniji. Svoje pridige je predvajal tudi na televizijski postaji Times TV, v njih pa je izobraževanje označeval za zlo, zdravstveno oskrbo za nasprotovanje verskemu nauku, digitalne osebne izkaznice pa za hudičevo znamenje.