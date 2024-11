Kennedy mlajši bo novi zdravstveni minister

70-letni sin nekdanjega pravosodnega ministra Roberta Kennedyja in nečak predsednika Johna Kennedyja se je letos najprej potegoval za demokratsko predsedniško nominacijo. Ob pomanjkanju podpore se je odločil za neodvisno kandidaturo, ki jo je nato prekinil in podprl Trumpa.

Trumpova napoved o imenovanju Kennedyja je sprožila val kritik, da okoljevarstveni pravnik ni usposobljen za opravljanje te funkcije, poroča televizija CNN.

"Ministrstvo za zdravje in socialo bo imelo veliko vlogo pri zagotavljanju zaščite vseh pred nevarnimi kemikalijami, onesnaževalci, pesticidi, farmacevtskimi izdelki in dodatki k hrani, ki so prispevali k veliki zdravstveni krizi v tej državi. Gospod Kennedy bo obnovil zlate standarde znanstvenih raziskav, žarometov preglednosti za konec epidemije kroničnih bolezni, da bo Amerika spet velika in zdrava," je na družbenem omrežju X objavil Trump.

Kennedy je prepričan, da so cepiva proti nalezljivim boleznim bolj nevarna od bolezni, o čemer govori že več let in zaradi tega so se od njega oddaljili številni člani znamenite družine Kennedy. Ima več zamisli za spremembo zdravstvenega sistema s promocijo holističnega zdravljenja in reformami financiranja raziskav cepiv.