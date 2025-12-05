Kennedyjev odbor za opustitev cepljenja novorojenčkov proti hepatitisu B

Znanstveni svetovalni odbor o cepljenjih (ACIP), v katerega je minister za zdravje ZDA Robert Kennedy imenoval osebe, ki dvomijo v cepljenje, je glasoval za ukinitev priporočila o cepljenju vseh novorojenčkov v ZDA proti hepatitisu B.

Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je doslej več desetletij priporočal, da se vsi dojenčki takoj po rojstvu cepijo proti okužbi jeter. Kennedyjev odbor sedaj priporoča cepljenje le tistih novorojenčkov, katerih matere so bile pozitivne na testu za hepatitis B ali pri katerih obstaja dvom, da so okužene. Za druge dojenčke bodo o primernosti cepljenja ob rojstvu odločali starši in njihovi zdravniki. Odbor priporoča, da se v primerih, ko se starši ne odločijo za cepljenje ob rojstvu, to opravi, ko je dojenček star dva meseca. Odločitev, ki pomeni vrnitev k strategiji javnega zdravja, opuščeni pred več kot tremi desetletji, so glasno obsodili vodilni strokovnjaki s področja medicine in javnega zdravja, poroča ameriška televizija ABC.

Cepljenje dojenčka FOTO: Shutterstock icon-expand

Ameriški zdravstveni minister in dolgoletni aktivist proti cepljenju Robert Kennedy je junija odpustil vseh 17 članov ACIP, ki podaja priporočila med drugim za Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) in vanj imenoval večinoma podobno misleče. CDC se na nova priporočila še ni odzval. Začasni direktor CDC Jim O'Neill bo predvidoma kasneje odločil, ali bo sprejel priporočilo. Člani odbora so sporočili, da je tveganje okužbe za večino dojenčkov zelo nizko in da so bile prejšnje raziskave, ki so pokazale, da so cepiva varna za dojenčke, nezadostne. Prav tako so zaskrbljeni, da v mnogih primerih zdravniki in medicinske sestre s starši ne opravijo celovitega pogovora o prednostih in slabostih cepljenja ob rojstvu. Hepatitis B je resna okužba jeter, ki pri večini ljudi traja manj kot šest mesecev. Za nekatere, zlasti dojenčke in otroke, pa lahko postane dolgotrajni problem, ki lahko vodi do odpovedi jeter, raka jeter in ciroze.