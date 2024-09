Ker ga je zapustila žena, je zanetil dva požara

V dveh stanovanjskih zgradbah v Essnu so v soboto zvečer izbruhnili požari, v katerih je bilo poškodovanih več kot 30 ljudi. Med njimi je bilo tudi osem otrok, ki so hudo poškodovani, je sporočila essenska policija. Kmalu zatem je v dve bližnji trgovini trčil kombi. Nastala je materialna škoda, poškodovanih pa ni bilo, je povedala policija.

Policija je na kraju dogodka aretirala 41-letnega sirskega državljana, ki naj bi bil vpleten v požare in trčenje s kombijem. Začetne preiskave so pokazale, da je bil njegov motiv za napade ta, da ga je zapustila žena. Želel naj bi napasti trgovine in domove ljudi, ki so podprli njegovo ženo. Nemški časopis Bild je poročal, da je osumljenec tudi grozil mimoidočim z mačeto.