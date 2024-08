Zamudil na usoden let in se jezil, nato izvedel, da je letalo strmoglavilo

Adriano Assis iz Rio de Janeira bi lahko bil eden izmed tragično preminulih potnikov na letalu, ki je včeraj strmoglavilo v brazilskem mestu Vinhedo v bližini Sao Paula. A na letalo se ni uspel vkrcati, ker je zamujal. "Spil sem kavo, čakal, po mikrofonih niso nič rekli. Ko sem prišel do okenca, je bila ura že 10.30, bila je velika gneča. Počakal sem do 10.41, ko mi je uslužbenec rekel, da ne morem na letalo, ker je vkrcanje zaključeno," je povedal za brazilsko televizijo TV Globo.

Guverner Sao Paola Tarcisio Gomes de Freitas je razglasil tridnevno žalovanje. Vzrok za nesrečo še ni znan, oblasti pa so že našle obe črni skrinjici. V preiskavi bo sodeloval tudi francosko-italijanski proizvajalec letala ATR.

Kot prikazujejo posnetki, je letalo strmoglavilo na vrt ene od hiš. Nihče na tleh ni bil poškodovan, je pa nastala večja materialna škoda.

Brazilska javna agencija za civilno letalstvo je sporočila, da je bilo letalo izdelano leta 2010 in je bilo v dobrem stanju. Vsi štirje člani posadke so bili usposobljeni in so imeli veljavne licence.

"Ko sem zaslišal zvok padanja letala, sem pogledal skozi okno in videl strmoglavljenje," je za Reuters povedal pretreseni domačin Felipe Magalhaes. Nathalie Cicari pa je za CNN Brasil pojasnila, da je bila ravno na kosilu, ko je v bližini zaslišala močan zvok. "Šla sem na balkon in videla letalo, ki se je vrtelo in padalo."

Gre za najhujšo letalsko nesrečo v Braziliji po letu 2007, ko je v nesreči letala TAM Express v Sao Paolu umrlo 199 ljudi.