Ker je darovala Ukrajini, so jo Rusi zaprli: baletka se vrača čez lužo

Rusija je izpustila Ksenijo Karelino, ameriško-rusko dvojno državljanko, ki je bila v Rusiji spoznana za krivo, ker je darovala majhno vsoto ukrajinski dobrodelni organizaciji s sedežem v ZDA, in bila obsojena na 12 let zapora.

Nekdanja baletna plesalka je leta 2021 postala ameriška državljanka, potem ko se je poročila z Američanom in se preselila v Los Angeles. Danes se odpravlja domov, saj je v Abu Dabiju prišlo do izmenjave zapornikov med ZDA in Rusijo.