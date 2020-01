Ker je imela po presoji letalske družbe preglobok dekolte, so ji prepovedali vkrcanje na letalo

Ali lahko izzivalni dekolte prepreči potovanje? Pri ameriški letalski družbi United bi prikimali. Ker je imela preglobok izrez, ki bi vznemirjal vse na krovu, so potnici prvega razreda prepovedali vkrcanje na letalo. V Denverju je letališko osebje več kot 20 minut ocenjevalo modno izbiro podjetnice, nato pa si - kljub temu, da razkriva preveč - vseeno premislili. Ponižali so me in osramotili, pravi redna stranka, ki je zavrnila tudi 180 evrov odškodnine.