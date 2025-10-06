Svetli način
Tujina

Ker je na sodišču izgubil, je ustrelil sodnika

Tirana, 06. 10. 2025 19.05 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H. , STA
Na pritožbenem sodišču v Tirani je bil med obravnavo ustreljen in ubit sodnik, je sporočila albanska policija, ki je osumljenca aretirala nemudoma po incidentu. Še dve osebi sta bili ranjeni. Dogodek sta obsodila tako albanski premier kot predsednik države.

"Sodnik je bil hitro odpeljan v bolnišnico, vendar je na poti podlegel poškodbam," je sporočila albanska policija.

Policija pred sodiščem v Tirani
Policija pred sodiščem v Tirani FOTO: Profimedia

Do incidenta je glede na poročanje tamkajšnjih medijev prišlo med sojenjem o premoženjskem sporu. Osumljenec naj bi na sodnika streljal po tem, ko je bilo jasno, da bo v primeru izgubil.

Premier Edi Rama in predsednik države Bajram Begaj sta soglasno obsodila incident. Rama je ob tem pozval k strožjim kaznim za kazniva dejanja z orožjem, Begaj pa je dogodek opisal kot "napad na celoten pravosodni sistem".

sodišče Albanija Tirana sodnik umor
Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo obravnavo pritožbe Ghislaine Maxwell

KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
06. 10. 2025 20.12
+3
Ko pac nimaš nič kaj za izgubiti to narediš...
ODGOVORI
3 0
Na pol ovca
06. 10. 2025 20.11
+1
Spet populističen članek, morda pa je imel prav in se bodo sedaj ostali koruptni sodniki mal zamislili, no pri nas ni tega straha .. za koruptne sodnike
ODGOVORI
2 1
galeon
06. 10. 2025 20.09
+3
In to državo hoče imet EU med sabo. Bolniki.
ODGOVORI
3 0
ACC0
06. 10. 2025 20.05
+4
Škoda ker novinarji ne morate ali ne ne znate ali nočete objektivno poročat. Pogrešam vzrok oziroma zgodbo ki stoji zadaj. Verjemite da si tudi v Albanijo nočejo sami podpisat dosmrtnega zapora. Verjamem pa da je sodstvo podkupljivo tako kot pri nas.
ODGOVORI
4 0
Sandx
06. 10. 2025 20.05
+1
“Muca” jiha jiha🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Artechh
06. 10. 2025 19.58
+2
Evo porast take mentalitete opažam.
ODGOVORI
2 0
odpisani zasedli vlado
06. 10. 2025 19.56
+4
V tujih državah folk ne prenese skorumpiranih sodnikov tako kot pri nas kateri so vsi pod nadzorom copatarja jankovića in perjastega goloba.
ODGOVORI
6 2
asdfghjklč
06. 10. 2025 19.48
+9
Me čudi, da tega ni veliko pri nas, ker stalno sodijo v korist mafijoza.
ODGOVORI
10 1
bronco60
06. 10. 2025 19.45
+7
Albanija, tam še vedno velja krvno maščevanje, vsaj v hribih. Tam je drug svet.
ODGOVORI
8 1
enajstdvanajst1
06. 10. 2025 19.34
+5
naši sodniki niso nič boljši vse leva opcija..tako da sem najprej mislil da se je zgodilo v sloveniji
ODGOVORI
11 6
Volja
06. 10. 2025 19.33
+10
Imajo šepavo kontrolo pri vhodu na sodišče...
ODGOVORI
10 0
boslo
06. 10. 2025 19.56
+1
Kakšno kontrolo?
ODGOVORI
1 0
ivan res grozni
06. 10. 2025 19.32
+6
Kako je lahko nekdo na sodišču s strelnim orožjem?
ODGOVORI
9 3
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 19.23
+5
kaj naj si mislim ob takšnih dogodkih ob pozivih bivšega komunista lažnivega janše, mahnića in podobnih ....oborožite se...?! ...Da se bodo sodbe reševale na ulici s streljanjem ?! ...
ODGOVORI
11 6
gggg1
06. 10. 2025 19.27
+0
Janša je pozival k oborozevanju zaradi drugih razlogov, ki jih je tudi jasno navedel.
ODGOVORI
8 8
gggg1
06. 10. 2025 19.28
-1
Spore pa brez argumentacije in z orožjem rešujejo samo nekateri posamezniki z leve politične opcije.
ODGOVORI
6 7
london1982
06. 10. 2025 19.30
+2
to je sicer res da je pozival zaradi drugih razlogov. Sam je treba vedet da Jože in Francl ki bi se oborožila lahko tudi ne znata razumsko presoditi, kdaj lahko uporabita orožje, in kdaj ne
ODGOVORI
5 3
ivan res grozni
06. 10. 2025 19.32
-1
Z desne, samo z desne....
ODGOVORI
2 3
gggg1
06. 10. 2025 20.01
@london: osebe, ki ne znajo razumsko presojat glede uporabe orožja, ne bodo nikdar dobile orožnega lista.
ODGOVORI
0 0
Sandx
06. 10. 2025 20.04
-1
Muca skrij se da te jansa ne najde
ODGOVORI
0 1
mito24
06. 10. 2025 19.21
+7
Kje je kontrola skenerji kot je npr. pri nas.
ODGOVORI
8 1
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 19.25
+4
najbližji wc in okno nima skenerja...pa to...
ODGOVORI
6 2
Sandx
06. 10. 2025 20.04
-1
Muca pa to…. Baklava sindrom
ODGOVORI
0 1
Jack Herer
06. 10. 2025 19.18
+9
Kako pa je lahko bil na sodišču z pištolo?
ODGOVORI
10 1
boslo
06. 10. 2025 19.21
+1
Si bil kdaj v Albaniji?
ODGOVORI
4 3
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 19.21
-4
kje piše da je bil na sodišču s pištolo ?
ODGOVORI
2 6
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 19.24
+1
pištola je bila z njim na sodišču...Tako to gre ...
ODGOVORI
3 2
GibbsNCIS
06. 10. 2025 19.18
+1
In kako mu je ratalo priti z orožjem na sodišče? Nikakršnih varnostnih ukrepov?
ODGOVORI
4 3
Lion90
06. 10. 2025 19.17
+9
Cudno da ni tudi pri nas kaj podobnega
ODGOVORI
9 0
but_the_ppl_are_retarded
06. 10. 2025 19.15
+3
Lahko, da bo tokrat zmagal in ne bo potrebe po dodatnem prelivanju...
ODGOVORI
4 1
suleol
06. 10. 2025 19.15
+6
albanija cudn
ODGOVORI
7 1
