Ker je na sodišču izgubil, je ustrelil sodnika

"Sodnik je bil hitro odpeljan v bolnišnico, vendar je na poti podlegel poškodbam," je sporočila albanska policija.
Do incidenta je glede na poročanje tamkajšnjih medijev prišlo med sojenjem o premoženjskem sporu. Osumljenec naj bi na sodnika streljal po tem, ko je bilo jasno, da bo v primeru izgubil.
Premier Edi Rama in predsednik države Bajram Begaj sta soglasno obsodila incident. Rama je ob tem pozval k strožjim kaznim za kazniva dejanja z orožjem, Begaj pa je dogodek opisal kot "napad na celoten pravosodni sistem".
