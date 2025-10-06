Ker je na sodišču izgubil, je ustrelil sodnika

"Sodnik je bil hitro odpeljan v bolnišnico, vendar je na poti podlegel poškodbam, " je sporočila albanska policija.

Do incidenta je glede na poročanje tamkajšnjih medijev prišlo med sojenjem o premoženjskem sporu. Osumljenec naj bi na sodnika streljal po tem, ko je bilo jasno, da bo v primeru izgubil.

Premier Edi Rama in predsednik države Bajram Begaj sta soglasno obsodila incident. Rama je ob tem pozval k strožjim kaznim za kazniva dejanja z orožjem, Begaj pa je dogodek opisal kot "napad na celoten pravosodni sistem".