'Ker je neustrašna in poštena': general bi Melonijevi podaril 100 krav

"Ker je neustrašna in poštena," je utemeljil svojo odločitev. Našli so se sicer tudi takšni, ki bi Melonijevi namenili 200 krav. Ni pa manjkalo niti kritik na njegovo početje. "Od generala ne pričakuješ takih neumnosti," je zapisal eden od kritikov. Drugi je dodal, da gre za seksizem – in da bi moral kot general bolj paziti, kaj govori.

Ga pa kritike niso pretirano vznemirile. Pojasnil je, da v njegovi kulturi dekletu, ki ti je všeč, pač daš kravo: "Vem, da Evropejci podarjajo rože ženskam, ki jih imajo radi. Tega nisem nikoli razumel. V naši kulturi daš kravo dekletu, ki ti je všeč."

Se je pa vprašal, kako bi 100 krav "spravil skozi carino".

Ali je Giorgia Meloni nad "potencialnim darilom" navdušena, se je ob tem vsaj nasmehnila ali pa jo je ideja vznejevoljila, ni znano. Je pa znano, da želi 45-letnica svoj kabinet sestaviti do 20. oktobra, kar najbrž pomeni, da ima pomembnejše opravke ob branja debat na Twitterju.