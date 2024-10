Ker je podnevi prevroče, so plaže v Dubaju odprli ponoči

Ker je podnevi pogosto prevroče za na plažo, so se v Dubaju odločili, da ljudem omogočijo kopanje ponoči. Osvetlili so jih z reflektorji in zagotovili reševalce iz vode, opremljene z daljnogledi za nočno opazovanje. Ideja je očitno dobra, saj so ponoči na plažah letos našteli več kot milijon ljudi.