Ker je rodila tretjega otroka, so jo sterilizirali

Nekdanja prebivalka zahodnokitajskega mesta Urumqi, 38-letna Zumrat Dawut, trdi, da so jo kitajske oblasti prisilile v sterilizacijo, saj je rodila tri otroke – enega več kot dovoljujejo kitajski zakoni. Dawutova pripada skupnosti Ujgurov, muslimanske manjšine, ki živi v zahodnokitajski provinci Šindžang.

Zumrat Dawut je za CNN povedala, da je zaradi rojstva tretjega otroka morala plačati kazen 2188 evrov. Ko je odšla poravnati globo, so ji dejali, da mora skozi postopek za nadzor rojstev. Kot pripoveduje, je morala v bolnišnico, kjer so ji dali anestezijo. Lokalni zdravnik ji je nato dejal, da so opravili trajni postopek sterilizacije in da ne bo mogla več rojevati.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot piše CNN pa ne gre za unikaten primer. Kitajska oblast se že vrsto let sooča z obtožbami, da proti Ujgurom vodi kampanjo, ki temelji na prisilni sterilizaciji žensk, kulturni indoktrinaciji in tudi spolnemu nasilju. Zahod Kitajsko obtožuje kršenja človekovih pravic v provinci Šindžang. Ta naj bi v posebnih taboriščih zadrževala vsaj dva milijona Ujgurjev in drugih pripadnikov manjšin. Rahima Mahmut, ki vodi emigrantsko organizacijo Ujgurov v Londonu, je dejala, da ženske v Šindžangu živijo v peklu. "Ko v vsakem genocidu, so ženske prva tarča. Dogajajo se resni zločini," je povedala.

icon-expand Svojci pogrešanih Ujgurov protestirajo proti kitajskemu zapiranju pripadnikov njihove manjšine. FOTO: AP

Kitajska vlada sicer sistematično zavrača vse obtožbe in svoja dejanja v provinci opravičuje z razlago, da gre za ukrepe, ki preprečujejo islamski ekstremizem. Pri tem se državni mediji sklicujejo na teroristične napade v letih 2014 in 2015. Kitajski časnik Global Times je prav tako javno napadel Zumrat Dawut in pri tem citiral njenega brata, ki je dejal, da "sestra na internetu širi laži". Sistemsko nasilje nad ženskami Zgodovina »pekinškega pritiska na ženske« je dolga, piše CNN in spominja na kampanijo »politike enega otroka«, ki je od osemdesetih let dalje zaznamovala Kitajsko. V tem času naj bi država z raznimi ukrepi preprečila okrog 400 milijonov rojstev. Leta 2015 so se ob vidnem krčenju natalitete odločili, da rojstva omejijo na dva otroka. V ruralnih območjih province Šindžang oblasti dovolijo tudi rojstvo treh otrok, to pa interpretirajo kot razumevanje tradicionalnih vrednot kultur, ki temeljijo na večjih družinah.