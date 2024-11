Ker je želela shujšati, odpotovala v Turčijo, nazaj se ni vrnila

Zaposlena v podjetju Regenesis, ki je zadolžena za pomoč strankam, je v izjavi zapisala, da so jo iz bolnišnice kontaktirali na dan operacije. "Prišlo je do zapleta in v prvih nekaj minutah po operaciji je prenehala dihati," je dejala.

Višja mrliška oglednica za Severozahodni Wales Kate Robertson je pojasnila, da prevedeni zapiski kirurga Ramazana Azarja opisujejo, da je na začetku operacije prišlo do poškodbe aorte, kar je povzročilo hudo krvavitev. Poškodovano aorto so skušali popraviti, bariatrično operacijo pa so zaradi zapletov odpovedali. A zdravniki na oddelku za intenzivno nego kasneje niso več zaznali ženskinega srčnega utripa, zato so jo zjutraj razglasili za mrtvo.

Na obravnavi v Caernarfonu je bil zdaj zapisan opisni sklep, obdukcija pa je potrdila, da je Britanka umrla zaradi akutne krvavitve iz poškodovane trebušne aorte, ki je bila med operacijo popravljena.

Britanska nacionalna zdravstvena služba državljane opozarja na previdnost pri naročanju na posege v tujini, še posebej v državah, ki imajo drugačne zdravstvene standarde kot v Veliki Britaniji. "Pomembno je, da opravite raziskavo pred operacijo. Lahko vas stane manj, a morate pretehtati potencialna tveganja," opozarjajo na svoji spletni strani.