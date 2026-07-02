Ker mu je bil všeč okvir, 'rešil' dragoceno sliko, ki so jo pozabili na ulici

Zgodba o pogrešani (in najdeni) umetnini se je pričela minuli konec tedna. Andres Hurtado je v soboto na ulici Seville našel sliko. Menil je, da jo je nekdo preprosto odvrgel oziroma nastavil smetarjem. In ker mu je bil všeč okvir, jo je vzel. A 57-letni Hurtado ni vedel, da v rokah pravzaprav drži dragoceno delo Joaquina Sorolle, španskega umetnika iz poznega 19. oziroma začetka 20. stoletja, znanega po svojem mojstrstvu svetlobe in plažnih prizorih. Prav tako ni vedel, da slika že vrsto let pripada seviljski družini, ki jo ima navado s seboj celo jemati na počitnice. Kot tudi tokrat – ko so se odpravljali na plažo, so jo nameravali pospraviti v prtljažnik avtomobila, a jo po nesreči pustili naslonjeno ob steno in se odpeljali, piše Guardian. In ko so ugotovili, kaj se je zgodilo, slike več ni bilo tam. Po mestu so celo polepili plakate in prosili za informacije, ki bi jim pomagale najti "sliko velike sentimentalne vrednosti". Pri tem so se sicer skrbno izogibali kakršni koli omembi Sorolle ali vrednosti umetnine. Iskanje ni obrodilo sadov – vse do torka.

Namesto da bi ga očaral motiv slike – dva čolna ob plaži – je Andresa Hurtado prevzel njen čudoviti zlati okvir. Domneval je, da jo je nekdo vrgel stran, nato pa se je izkazalo da gre pravzaprav za umetniško delo Joaquina Sorolle.

"Vzel sem jo zaradi okvirja, ne slike," je včeraj za Radio Sevilla povedal Hurtado. Nanjo je naletel med vikendom z družino v Sevilli in jo nato odnesel domov v več kot 500-kilometrov oddaljeno Murcio. Tam se je lotil raziskovanja s pomočjo umetne inteligence in ugotovil, da bi lahko šlo za delo Sorolle. "Umetna inteligenca je prišla do norih cen, zato sem pogledal na splet in poklical dražbeno hišo v Madridu," je dejal za El Mundo. "Poslal sem jim fotografije in zelo hitro so mi odgovorili, da gre za original Sorolle." A je bilo njegovo lastništvo slike – ocenjene na do 150.000 evrov – kratkega daha. Ko je izvedel, da jo kot 'ukradeno' išče družina iz Seville, je vedel, kaj mora storiti. "Takoj sem poklical policijo in jim povedal, da informacija o kraji ne drži. Razložil sem jim, da je nisem ukradel, ampak sem jo le pobral na ulici," je pojasnil. Policija je dragoceno sliko prvotnim lastnikom že vrnila, ti pa so Hurtadu v zahvalo obljubili 'majhno darilo'. "Povedali so mi, da je bilo v soboto zelo prometno in da so jim drugi vozniki že hupali. V naglici in hitenju so sliko pustili naslonjeno na steno," je dejal najditelj.

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