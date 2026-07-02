Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ker mu je bil všeč okvir, 'rešil' dragoceno sliko, ki so jo pozabili na ulici

Sevilla, 02. 07. 2026 18.29 pred 43 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Slika Joaquina Sorolle

Iz Španije prihaja nekoliko nenavadna zgodba o tem, kako je naključni mimoidoči našel in lastnikom vrnil dragoceno sliko španskega umetnika Joaquina Sorolle. Andres Hurtado je umetniško delo, za katero je menil, da ga je nekdo odvrgel, vzel, ker mu je bil všeč okvir.

Zgodba o pogrešani (in najdeni) umetnini se je pričela minuli konec tedna. Andres Hurtado je v soboto na ulici Seville našel sliko. Menil je, da jo je nekdo preprosto odvrgel oziroma nastavil smetarjem. In ker mu je bil všeč okvir, jo je vzel.

A 57-letni Hurtado ni vedel, da v rokah pravzaprav drži dragoceno delo Joaquina Sorolle, španskega umetnika iz poznega 19. oziroma začetka 20. stoletja, znanega po svojem mojstrstvu svetlobe in plažnih prizorih.

Prav tako ni vedel, da slika že vrsto let pripada seviljski družini, ki jo ima navado s seboj celo jemati na počitnice. Kot tudi tokrat – ko so se odpravljali na plažo, so jo nameravali pospraviti v prtljažnik avtomobila, a jo po nesreči pustili naslonjeno ob steno in se odpeljali, piše Guardian.

In ko so ugotovili, kaj se je zgodilo, slike več ni bilo tam. Po mestu so celo polepili plakate in prosili za informacije, ki bi jim pomagale najti "sliko velike sentimentalne vrednosti". Pri tem so se sicer skrbno izogibali kakršni koli omembi Sorolle ali vrednosti umetnine. Iskanje ni obrodilo sadov – vse do torka.

Namesto da bi ga očaral motiv slike – dva čolna ob plaži – je Andresa Hurtado prevzel njen čudoviti zlati okvir. Domneval je, da jo je nekdo vrgel stran, nato pa se je izkazalo da gre pravzaprav za umetniško delo Joaquina Sorolle.

"Vzel sem jo zaradi okvirja, ne slike," je včeraj za Radio Sevilla povedal Hurtado. Nanjo je naletel med vikendom z družino v Sevilli in jo nato odnesel domov v več kot 500-kilometrov oddaljeno Murcio. Tam se je lotil raziskovanja s pomočjo umetne inteligence in ugotovil, da bi lahko šlo za delo Sorolle. "Umetna inteligenca je prišla do norih cen, zato sem pogledal na splet in poklical dražbeno hišo v Madridu," je dejal za El Mundo. "Poslal sem jim fotografije in zelo hitro so mi odgovorili, da gre za original Sorolle."

A je bilo njegovo lastništvo slike – ocenjene na do 150.000 evrov – kratkega daha. Ko je izvedel, da jo kot 'ukradeno' išče družina iz Seville, je vedel, kaj mora storiti. "Takoj sem poklical policijo in jim povedal, da informacija o kraji ne drži. Razložil sem jim, da je nisem ukradel, ampak sem jo le pobral na ulici," je pojasnil.

Policija je dragoceno sliko prvotnim lastnikom že vrnila, ti pa so Hurtadu v zahvalo obljubili 'majhno darilo'. "Povedali so mi, da je bilo v soboto zelo prometno in da so jim drugi vozniki že hupali. V naglici in hitenju so sliko pustili naslonjeno na steno," je dejal najditelj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To sicer ni prvič, da se je dragoceno umetniško delo izgubilo med prevozom. Oktobra lani je španska policija iskala manjše Picassovo tihožitje, vredno 600.000 evrov, ki je 'izginilo' na poti iz Madrida na razstavo v Granadi. Sliko so našli tri tedne pozneje, potem ko so ugotovili, da nikoli sploh ni zapustila Madrida in da jo je po pomoti vzel eden od sosedov lastnika, ki jo je zamenjal za pozabljeno pošiljko.

slika Joaquin Sorolla najditelj umetniško delo okvir

'Sramota je naša': Nizozemska in Britanija priznali krivdo za prisilne posvojitve

Ebola terjala že več kot 400 življenj

24ur.com Neverjetno: na Bolhi odkril neznano sliko Ivane Kobilce
24ur.com Kakšna predrznost! Vid uničil njegovo umetnino!
24ur.com Ukradena slika na steni domovanja, ki ga trži nepremičninska agencija
24ur.com Predsednik Mehike: Zdi se, da je na sliki majevski vilinec
24ur.com Kdo je umetnik, ki ustvarja poslikave na skalah pod Soriško planino?
Dominvrt.si Kje je živel slavni oblikovalec Giorgio Armani?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
presnet
02. 07. 2026 19.13
Hecno naključje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki slovenskega para ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
vizita
Portal
Znižuje holesterol, hrani črevesje in lajša zaprtje: sadje, ki je najboljši nadomestek za sladkarije
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
cekin
Portal
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
moskisvet
Portal
Lara odvrgla zgornji del kopalk in se ohladila v jezeru
Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu
Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
dominvrt
Portal
Tako naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Hrupna soseda
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763