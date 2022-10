Ker naj bi sodeloval z Rusijo, šefu urada za informacijsko varnost grozi odpoved

Iz združenja so te obtožbe danes zavrnili in jih označili kot absurdne, ministrstvo za notranje zadeve pa je odpovedalo napovedano novinarsko konferenco Schönbohma in ministrice Nancy Faeser, na kateri naj bi skupaj predstavila poročilo o stanju kibernetske varnosti v Nemčiji. Ministrstvo očitke preučuje in jih jemlje zelo resno, so sporočili.

Oblasti v Berlinu so Rusijo v preteklih letih že večkrat obtožile kibernetskega vohunjenja. Najbolj odmeven tovrsten incident se je zgodil leta 2015, ko je domnevni ruski hekerski napad za več dni ustavil delovanje računalniških omrežij spodnjega doma nemškega parlamenta. Rusija je vselej zavračala te obtožbe.

Do očitkov zoper Schönbohma prihaja v času, ko nemška policija preiskuje domnevne sabotaže železniškega omrežja na severu Nemčije, kjer so v soboto zaradi uničenih komunikacijskih kablov na dveh lokacijah vlaki stali tri ure.