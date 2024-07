Ker ne smejo igrati nogometa, so si izmislile nov šport

Skorajda ni kraja na svetu, kjer ne bi poznali nogometa, najbolj množičnega športa na svetu. Najbolj priljubljen je v Evropi, Afriki, Aziji in Južni Ameriki. Zanimiva zgodba prihaja iz ene od vasic na severu Ekvadorja. Ker nogomet lahko igrajo le moški, so si ženske na svoj način prikrojile prepoved in si izmislile svoj šport. Lahko bi rekli, da igrajo svojevrstni rokomet na nogometnem igrišču.